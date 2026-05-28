Con cada cambio de estación, muchas frutas y verduras cambian de precio con ciertas particularidades. De hecho, mientras se aproxima el invierno en Mendoza empezaron a registrarse subas de entre el 15%, un 70%, más del 100% y hasta más del 400% en algunos mercados concentradores o de abasto.
Algunas frutas y verduras casi triplicaron su precio con la cercanía del invierno
Cebolla, lechuga, tomate y berenjena, los productos con mayores subas. Otras frutas y verduras que bajaron de precio en mercados mayoristas en Mendoza
Como es lógico, los mayores incrementos están relacionados al fin de producciones estacionales, como tomate y berenjena, que hasta ahora eran más accesibles al bolsillo de los consumidores. Por estos días empiezan a escasear y a ser reemplazados por el ingreso de otros de distintos orígenes.
También hay productos entre los que los incrementos son un poco más suaves. Es el caso de la papa, que costaba $12.000 desde principios de marzo y a poco de terminar mayo ya se vende a $14.000.
Como sea, con la cercanía del invierno los valores vuelven a moverse. Y dibujan un nuevo escenario en el que la oferta y la demanda juegan luego de un otoño en el que el precio de algunas frutas y verduras casi se duplicó.
Las verduras y frutas que más subieron de precio
Las distintas variedades de lechuga tienen su mes de mayor protagonismo en abril. Y en mayo empieza a decrecer, lo que explica que el valor del cajón haya pasado de $15.000 en pleno otoño a venderse por $32.000 en mercados de abasto durante los últimos días, es decir, más del doble.
Y mientras la cebolla escaló de $6.500 a $11.000, y el tomate pasó a costar $25.000 (una suba de casi 70% en relación al inicio de la estación), hay ejemplos más extremos. Como el de la berenjena, una hortaliza más asociada al verano que se extiende después de marzo, y cuyo precio se multiplicó por 3 y ya cotiza a $22.000.
Algo similar ocurre con el zapallo tipo zucchini. Según el nuevo relevamiento de UFHA (Unión Frutihortícola Argentina), registró el mayor salto, al pasar de $14.000 a $67.000 en promedio, esto es, casi un 480%.
"Siempre el mercado de frutas y hortalizas se maneja por oferta y demanda. Como pasa con el zucchini, cuando falta la mercadería el precio sube automáticamente, eso pasa con la berenjena también. Puede ocurrir que algunos productores concentren mucha producción y esto haga caer los valores", explicó Omar Carrasco, titular de UFHA en Mendoza.
Qué pasa con las frutas cerca del invierno
Respecto a los productos que se mantienen o bajaron su cotización, todavía son minoría. Empieza a notarse con el limón, otro infaltable de la mesa familiar, que bajó de $25.000 a $10.000.
Con una dinámica parecida, la acelga también se abarató: a pocas semanas de empezar el invierno puede adquirirse por $4.500 el kilo, resultado de una caída del precio del 35% en promedio. En una proporción parecida bajó la zanahoria, que en las ferias costaba no menos de $5.500 y ahora se comercializa a $4.000.
¿Qué pasa con las frutas?
La siempre consumida banana ecuatoriana bajó de $38.000 a $30.000, pero los fanáticos suman otra opción más barata: la norteña, cuyo precio es hasta 30% más económico. En el caso de la naranja se percibe otra fuerte retracción en la bolsa, de los $30.000 al inicio de la estación a los actuales $22.000.
Por su parte, la manzana roja (Red Delicious) por ahora se mantiene en $30.000 el cajón (unos $1.500 por kilo). Y la pera, tan asociada al consumo estacional, apenas bajó unos $1.000 por cajón, que promedia los $27.000.