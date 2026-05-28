Algunas frutas y verduras casi triplicaron su precio con la cercanía del invierno

Precios frutas y verduras mayo 2026

Como sea, con la cercanía del invierno los valores vuelven a moverse. Y dibujan un nuevo escenario en el que la oferta y la demanda juegan luego de un otoño en el que el precio de algunas frutas y verduras casi se duplicó.

Las verduras y frutas que más subieron de precio

Las distintas variedades de lechuga tienen su mes de mayor protagonismo en abril. Y en mayo empieza a decrecer, lo que explica que el valor del cajón haya pasado de $15.000 en pleno otoño a venderse por $32.000 en mercados de abasto durante los últimos días, es decir, más del doble.

Y mientras la cebolla escaló de $6.500 a $11.000, y el tomate pasó a costar $25.000 (una suba de casi 70% en relación al inicio de la estación), hay ejemplos más extremos. Como el de la berenjena, una hortaliza más asociada al verano que se extiende después de marzo, y cuyo precio se multiplicó por 3 y ya cotiza a $22.000.

Algo similar ocurre con el zapallo tipo zucchini. Según el nuevo relevamiento de UFHA (Unión Frutihortícola Argentina), registró el mayor salto, al pasar de $14.000 a $67.000 en promedio, esto es, casi un 480%.

"Siempre el mercado de frutas y hortalizas se maneja por oferta y demanda. Como pasa con el zucchini, cuando falta la mercadería el precio sube automáticamente, eso pasa con la berenjena también. Puede ocurrir que algunos productores concentren mucha producción y esto haga caer los valores", explicó Omar Carrasco, titular de UFHA en Mendoza.

Qué pasa con las frutas cerca del invierno

Respecto a los productos que se mantienen o bajaron su cotización, todavía son minoría. Empieza a notarse con el limón, otro infaltable de la mesa familiar, que bajó de $25.000 a $10.000.

Con una dinámica parecida, la acelga también se abarató: a pocas semanas de empezar el invierno puede adquirirse por $4.500 el kilo, resultado de una caída del precio del 35% en promedio. En una proporción parecida bajó la zanahoria, que en las ferias costaba no menos de $5.500 y ahora se comercializa a $4.000.

¿Qué pasa con las frutas?

La siempre consumida banana ecuatoriana bajó de $38.000 a $30.000, pero los fanáticos suman otra opción más barata: la norteña, cuyo precio es hasta 30% más económico. En el caso de la naranja se percibe otra fuerte retracción en la bolsa, de los $30.000 al inicio de la estación a los actuales $22.000.

Por su parte, la manzana roja (Red Delicious) por ahora se mantiene en $30.000 el cajón (unos $1.500 por kilo). Y la pera, tan asociada al consumo estacional, apenas bajó unos $1.000 por cajón, que promedia los $27.000.