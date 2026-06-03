Presentación oficial del proyecto GONDOLAPP en San Carlos

El objetivo principal de la iniciativa es generar una nueva herramienta de comercialización para el sector privado sancarlino, permitiendo que los consumidores puedan acceder a productos y servicios locales durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante todo el año.

Además, el proyecto busca fortalecer el circuito económico interno, promoviendo que el dinero generado por las compras y contrataciones permanezca dentro del departamento, impulsando así el crecimiento de comerciantes, artesanos, emprendedores y trabajadores locales.

La propuesta incorpora también el apartado “Experiencias Sancarlinas”, un espacio destinado a la promoción turística del departamento, donde bodegas, alojamientos, emprendimientos gastronómicos y prestadores turísticos podrán ofrecer paquetes y propuestas integradas para vecinos y turistas.

Una herramienta moderna e inclusiva

Durante la presentación, los impulsores del proyecto destacaron que GONDOLAPP representa una herramienta moderna e inclusiva, pensada para democratizar el acceso al comercio digital y brindar igualdad de oportunidades tanto a pequeños como a grandes emprendimientos del departamento.

“Queremos que San Carlos tenga su propio mercado digital, donde nuestros vecinos puedan comprar productos locales y donde nuestros emprendedores y comerciantes tengan una nueva oportunidad de crecimiento sin costos adicionales. Apostamos a que el movimiento económico quede en San Carlos y beneficie a toda nuestra comunidad”, expresaron durante el encuentro.

Es una innovación a nivel nacional, al menos en la provincia de Mendoza no hay ningún municipio que ofrezca esta herramienta a sus comerciantes y emprendedores.

Finalmente, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para avanzar en herramientas innovadoras que permitan fortalecer la producción, el comercio y el turismo sancarlino.