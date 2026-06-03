El centro cívico de San Carlos fue escenario de la presentación oficial del proyecto “GONDOLAPP”, una innovadora iniciativa destinada a fortalecer la economía local mediante la creación de una plataforma digital para comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos del departamento.
Presentación oficial del proyecto GONDOLAPP en San Carlos
Presentan GONDOLAPP en San Carlos, una iniciativa que pretende dinamizar la economía departamental mediante una plataforma digital para el comercio
Qué es el proyecto GONDOLAPP
La presentación fue realizada conjuntamente por los concejales creadores del proyecto, el Intendente Municipal y representantes de la Cámara de Comercio de San Carlos, quienes expusieron los alcances de la propuesta ante periodistas, artesanos, comerciantes, emprendedores y distintos actores de la comunidad sancarlina.
GONDOLAPP propone la creación de un mercado digital local donde todos los comercios, emprendedores y prestadores turísticos del departamento podrán ofrecer sus productos, promociones, servicios y experiencias turísticas de manera simple, accesible y sin costo.
El objetivo principal de la iniciativa es generar una nueva herramienta de comercialización para el sector privado sancarlino, permitiendo que los consumidores puedan acceder a productos y servicios locales durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante todo el año.
Además, el proyecto busca fortalecer el circuito económico interno, promoviendo que el dinero generado por las compras y contrataciones permanezca dentro del departamento, impulsando así el crecimiento de comerciantes, artesanos, emprendedores y trabajadores locales.
La propuesta incorpora también el apartado “Experiencias Sancarlinas”, un espacio destinado a la promoción turística del departamento, donde bodegas, alojamientos, emprendimientos gastronómicos y prestadores turísticos podrán ofrecer paquetes y propuestas integradas para vecinos y turistas.
Una herramienta moderna e inclusiva
Durante la presentación, los impulsores del proyecto destacaron que GONDOLAPP representa una herramienta moderna e inclusiva, pensada para democratizar el acceso al comercio digital y brindar igualdad de oportunidades tanto a pequeños como a grandes emprendimientos del departamento.
“Queremos que San Carlos tenga su propio mercado digital, donde nuestros vecinos puedan comprar productos locales y donde nuestros emprendedores y comerciantes tengan una nueva oportunidad de crecimiento sin costos adicionales. Apostamos a que el movimiento económico quede en San Carlos y beneficie a toda nuestra comunidad”, expresaron durante el encuentro.
Es una innovación a nivel nacional, al menos en la provincia de Mendoza no hay ningún municipio que ofrezca esta herramienta a sus comerciantes y emprendedores.
Finalmente, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para avanzar en herramientas innovadoras que permitan fortalecer la producción, el comercio y el turismo sancarlino.