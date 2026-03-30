Guaymallén, del basural de Puente de Hierro a un Parque Solar generador de energía

basural- Puente de Hierro.jpg El basural de Puente de Hierro fue erradicado por la comuna de Guaymallén: ahora proyectan un parque solar.

Esta transición hacia fuentes limpias, informó la comuna, se integra en un plan de gestión que combina sustentabilidad, responsabilidad fiscal e innovación institucional. "La región se posiciona como un referente nacional en el uso de herramientas financieras modernas para el desarrollo de infraestructura ecológica", señalaron desde Guaymallén durante el lanzamiento de la estrategia.

El Parque Solar en Guaymallén y el acceso al mercado de capitales

La emisión del Bono Verde por hasta $10.000 millones transforma la matriz energética del departamento Guaymallén así como también su estructura financiera y económica.

Esta iniciativa impactará en:

Transformación Energética

Los fondos se destinarán íntegramente a la construcción del Parque Solar Puente de Hierro, que proyecta inyectar 5,4 MW de potencia al sistema de generación distribuida. Esta cantidad es equivalente al consumo total de todos los edificios municipales y de las 40.000 luminarias del alumbrado público del departamento.

El proyecto acelera la transición energética local, reduce las emisiones de carbono y diversifica la matriz energética del municipio bajo estándares internacionales de gobernanza (ESG).

Transformación Económica y Financiera

Por primera vez en su historia, Guaymallén accederá al mercado de capitales, utilizando herramientas financieras modernas y transparentes.

El intendente Marcos Calvente estimó un ahorro inicial cercano a los 300 millones de pesos. Además de reducir el gasto en facturas eléctricas, el municipio generará un nuevo flujo de ingresos al inyectar energía al sistema. Gracias a un convenio con el Banco Supervielle, la operación no tendrá costos para el municipio, ya que se establecieron comisiones de organización y colocación en cero, además de gastos de mercado bonificados.

Este modelo busca establecer un precedente en la forma de financiar obras públicas a nivel municipal, pasando de depender únicamente de recursos corrientes a captar inversiones sostenibles.

Esta transformación es parte de un modelo de gestión integral que combina la remediación ambiental (vinculada al cierre del antiguo basural de Puente de Hierro) con la inclusión social a través de programas de reciclaje, posicionando a Guaymallén como un referente en financiamiento climático en Argentina.