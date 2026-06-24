Javier Milei viajó a España por sexta vez desde que es presidente

2024. Uno de los viajes de Javier Milei a España. Lo acompañó Karina y se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madird. Foto: archivo

Reuniones con posibles inversores

Paralelamente a las actividades académicas, fuentes diplomáticas confirmaron que el mandatario aprovechará su estadía en la capital española para mantener reuniones con representantes de empresas locales que acordaron inversiones millonarias en distintos sectores de la economía argentina. En torno a la comitiva, desde el Gobierno confirmaron que está conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, proveniente de Panamá y Nueva York.

La agenda no contempla audiencias con las máximas autoridades institucionales locales. En el caso del monarca español, no se encontrará en Madrid durante los días de la visita del mandatario argentino: viajará a México para asistir al cierre de la primera fase del Mundial de fútbol y reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

La relación con Pedro Sánchez, en tanto, se mantiene distante tras el fuerte cruce diplomático de mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. Un conflicto que comenzó a normalizarse recién en octubre pasado con la designación de un nuevo diplomático.

De todos modos, puede que el economista mantenga algún encuentro informal con aliados políticos de la región, como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quienes ya ha mostrado sintonía en visitas previstas anteriores.

Fuente: Noticias Argentinas