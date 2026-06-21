Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia

En la misma publicación, el mandatario analizó el mensaje de las urnas colombianas. "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, afirmó el titular del Ejecutivo nacional, quien concluyó su arenga con su habitual frase: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo...!!!”.

La sintonía entre ambos dirigentes se manifestó con fuerza durante la campaña electoral, período en el cual el líder argentino explicitó públicamente su preferencia por la propuesta del abogado y empresario caribeño. Esta afinidad consolida un nuevo eje de alineamiento político en el subcontinente que promete reconfigurar las relaciones bilaterales y la diplomacia regional en los próximos años.

Quién es el mandatario electo que sintoniza con Javier Milei

El nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, es un abogado penalista y empresario que capitalizó el descontento social mediante una plataforma basada en la seguridad y el combate frontal a las expresiones políticas de izquierda. Su postulación se estructuró bajo la condición de outsider de la política tradicional, un fenómeno que el propio Javier Milei conoce a la perfección por su vertiginoso ascenso en Argentina.

Durante su trayectoria profesional, construyó una candidatura caracterizada por un estilo personalista y convocatorias multitudinarias. Su narrativa incorpora elementos discursivos inspirados en mandatarios internacionales como el estadounidense Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro y el salvadoreño Nayib Bukele, con quienes comparte la búsqueda de un electorado que demanda transformaciones estructurales profundas y urgentes.

Nacido en Bogotá y criado en la localidad de Montería, el dirigente estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y fundó su propia firma jurídica en el año 2002. Antes de ingresar a la competencia electoral, desarrolló diversos emprendimientos comerciales en los rubros de la moda y las bebidas, logrando además una sostenida visibilidad en los medios de comunicación que sirvió como trampolín para su posterior carrera hacia la Presidencia.

Las propuestas del dirigente colombiano respaldado por Javier Milei

El programa del presidente electo se concentra en la denominada política de mano dura frente a la delincuencia. Entre sus principales iniciativas se destaca la planificación para la construcción de una megacárceles de alta seguridad, el fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas y la reanudación de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos de coca.

En el plano financiero y de organización del sector público, el referente de Defensores de la Patria propone una agenda liberal orientada a la reducción del tamaño del Estado, una premisa que comparte plenamente con Javier Milei. Su plan contempla una drástica disminución de la carga impositiva y la desregulación de mercados con el objetivo explícito de atraer inversiones extranjeras directas hacia el territorio colombiano.

Pese a su éxito electoral, la figura del futuro mandatario genera cuestionamientos en su país. Diversos sectores de la oposición objetan su anterior desempeño profesional como defensor de personalidades vinculadas a causas judiciales de fuerte impacto público. Asimismo, entidades dedicadas a la defensa de la libertad de prensa manifestaron inquietud ante la recurrencia de acciones legales promovidas por el abogado contra trabajadores de medios de comunicación en los últimos años, un debate que recién comienza en la escena política internacional.