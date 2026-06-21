Abelardo De la Espriella, el candidato de la derecha, ganó en Colombia

La tendencia del conteo rápido refleja una competencia estrecha entre dos visiones de país contrapuestas que consiguieron captar la mayor atención ciudadana. Los delegados del organismo electoral señalaron que el procesamiento de datos se realiza bajo estrictos controles técnicos para garantizar la transparencia del proceso democrático, clave en este balotaje.

Desarrollo de la jornada en la segunda vuelta balotaje en Colombia

La convocatoria para definir la presidencia de la república convocó a una base electoral de más de 41 millones de ciudadanos que se encontraban habilitados para ejercer su derecho al voto.

El proceso electoral también contempló la participación de los ciudadanos residentes en el exterior, quienes pudieron sufragar desde el pasado lunes 15 de junio en las sedes de consulados y embajadas.

De acuerdo con los balances oficiales del Ministerio del Interior, las mesas operaron con normalidad en la gran mayoría de los departamentos, consolidando la elección presidencial.

El camino político hacia la segunda vuelta balotaje en Colombia

La definición actual es consecuencia directa de los resultados de la primera ronda de votaciones, donde ninguna de las listas no superó el umbral del 50% más uno de los apoyos, debe realizarse una elección definitoria.

En aquella primera instancia, el binomio de De la Espriella se había adjudicado el primer puesto tras cosechar el 43,7% de los respaldos populares en las urnas. La nómina encabezada por Cepeda se ubicó en la segunda colocación con el 40,9% de las preferencias, desplazando a las demás fuerzas de la contienda en esta definición electoral.

El nuevo presidente asumirá sus funciones ejecutivas para el periodo constitucional comprendido entre los años 2026 y 2030, sucediendo a la actual administración. El escenario político postelectoral requerirá la construcción de acuerdos en el Congreso, debido a la fragmentación de las representaciones partidarias y la polarización visible en el electorado colombiano.

Abelardo de la Espriella: el polémico abogado que busca sacudir la política de Colombia

El abogado penalista y empresario Abelardo de la Espriella se ha convertido en una de las figuras más polémicas y relevantes de la política colombiana actual. Con una campaña basada en la seguridad, el combate frontal a la izquierda y una imagen de outsider.

Conocido durante años por su actividad como abogado en casos de alto perfil y por su presencia constante en medios y redes sociales, De la Espriella construyó una candidatura marcada por un estilo personalista, espectáculos multitudinarios y una narrativa inspirada en líderes internacionales de la derecha conservadora como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Nayib Bukele con discursos, cargados de retórica nacionalista.

El candidato ha centrado sus propuestas en la llamada política de "mano dura" contra el crimen organizado. Entre sus planteamientos principales figuran la construcción de una megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la reactivación de la fumigación aérea de cultivos ilícitos, la reducción drástica del tamaño del Estado y una agenda económica liberal enfocada en la disminución de impuestos y la atracción de inversiones extranjeras.

Su trayectoria también ha estado rodeada de fuertes controversias. Diversos sectores cuestionan su pasado como defensor de figuras vinculadas a casos de alto impacto judicial y sus frecuentes enfrentamientos con periodistas y medios de comunicación. Además, organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa han expresado preocupación por el elevado número de acciones judiciales promovidas por el letrado contra comunicadores.

Lejos de moderar su discurso ante las críticas, el abogado penalista ha intensificado sus apariciones en televisión y plataformas digitales. Para sus seguidores, estas denuncias forman parte de una campaña de desprestigio por parte del gobierno nacional de su país y de los sectores de izquierda, a los que combate activamente en cada uno de sus mítines políticos.

El origen de Abelardo de la Espriella

Nacido en Bogotá y criado en Montería, estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y fundó su propia firma jurídica en 2002. Antes de dar el salto formal a la política electoral, desarrolló actividades empresariales exitosas en sectores diversos como la moda y las bebidas premium, además de consolidar una fuerte presencia mediática.

El crecimiento de su figura genera fuertes debates entre politólogos y analistas de la región, quienes comparan su fenómeno con el de otros líderes emergentes. Con un discurso que apela al orden y al éxito empresarial, busca consolidarse como la principal alternativa de oposición de cara a los próximos comicios presidenciales.