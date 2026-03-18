Escritura en mano, el Gobierno terminó el papeleo para poder licitar el polo logístico Pata Mora

pata-mora MIENRÍA EN MENDOZA 2.jpg El polo logístico que la minería y el petróleo esperan en Pata Mora, Malargüe.

Pata Mora, el polo logístico que espera la minería

Tras una sentencia judicial que otorgó la posesión de las tierras del paraje Pata Mora, propiedad de Campo Los Barriales SRL al Estado mendocino, el gobernador Alfredo Cornejo decretó la transferencia de estos activos a Mendoza Fiduciaria.

La toma de posesión del inmueble ya se había dado en octubre pasado.

El objetivo central de esta medida es facilitar la construcción de un polo logístico, industrial y de servicios que potencie la actividad minera y el desarrollo económico regional.

La normativa, conocida este miércoles por su publicación en el Boletín Oficial, instruye a la Escribanía General de Gobierno para formalizar las escrituras y registros necesarios de las parcelas involucradas. De este modo, se busca regularizar la propiedad del suelo para garantizar la ejecución de las obras de infraestructura en el Sur de Mendoza.

pata mora ilustracion Los detalles del polo logístico Pata Mora que pretende el Gobierno para el desarrollo industrial en el límite con Neuquén. Infografía: NotebookLM

En paralelo, para que esas obras puedan llevarse a cabo, el Gobierno contrató a la consultora Creative Pmo -por licitación internacional- para que desarrolle el proyecto ejecutivo del Polo Logístico Pata Mora, un paso técnico fundamental de ingeniería de detalle necesario para definir los costos, la secuencia de los trabajos y las condiciones de construcción.

Según confiaron desde Casa de Gobierno, el proyecto está en proceso y el objetivo es que los pliegos estén listos a fines de 2026 para avanzar en la licitación para la obra.

De qué se tratará la obra en Pata Mora

El proyecto que se le pidió a la empresa está basado en el master plan previo que contempló la planificación del polo logístico en un predio de 3.500 hectáreas en Malargüe.

Contempla 7 ejes estratégicos:

Infraestructura eléctrica: conexión en 33 kV con la línea El Cortaderal-PRC y la construcción de una subestación transformadora.

conexión en 33 kV con la línea El Cortaderal-PRC y la construcción de una subestación transformadora. Infraestructura vial: accesos desde la Ruta Provincial 180, caminos al Parque Los Loros, calles internas y un puente sobre el río Colorado.

accesos desde la Ruta Provincial 180, caminos al Parque Los Loros, calles internas y un puente sobre el río Colorado. Infraestructura industrial: cierre perimetral, iluminación, garitas de ingreso y puestos de control.

cierre perimetral, iluminación, garitas de ingreso y puestos de control. Infraestructura hidráulica: defensas aluvionales para garantizar la seguridad del predio.

defensas aluvionales para garantizar la seguridad del predio. Infraestructura urbana: diseño de viviendas (tipologías y ubicación) y forestación.

diseño de viviendas (tipologías y ubicación) y forestación. Infraestructura pública: diseño de plazas, áreas comerciales y centros de salud, educación y deportes.

diseño de plazas, áreas comerciales y centros de salud, educación y deportes. Infraestructura de servicios: redes de agua potable, riego, gas, conectividad y tratamiento de efluentes.

Después de una primera etapa de recopilación de información y estudios de ingeniería, la consultora avanza en el proyecto completo de obra en Pata Mora que incluirá desde planos hasta presupuestos estimados.