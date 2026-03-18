Escritura en mano, el Gobierno terminó el papeleo para poder licitar el polo logístico Pata Mora

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza formalizó la transferencia de terrenos expropiados para el desarrollo del polo logístico Pata Mora, ubicado en Malargüe. Se trata de un paso fundamental para poder iniciar las obras de infraestructura en la zona.
Mediante el decreto Nº 126, quedó oficializado el traspaso de un sector de la Ruta Provincial Nº 180 y tres inmuebles (lotes) a Mendoza Fiduciaria, la sociedad anónima estatal que administrará los activos.
Mientras tanto, una consultora internacional avanza en los proyectos ejecutivos que permitirán concretar la obra, sobre la base del masterplan que tiene como fin promover el desarrollo económico y minero de la zona.
Pata Mora, el polo logístico que espera la minería
Tras una sentencia judicial que otorgó la posesión de las tierras del paraje Pata Mora, propiedad de Campo Los Barriales SRL al Estado mendocino, el gobernador Alfredo Cornejo decretó la transferencia de estos activos a Mendoza Fiduciaria.
La toma de posesión del inmueble ya se había dado en octubre pasado.
El objetivo central de esta medida es facilitar la construcción de un polo logístico, industrial y de servicios que potencie la actividad minera y el desarrollo económico regional.
La normativa, conocida este miércoles por su publicación en el Boletín Oficial, instruye a la Escribanía General de Gobierno para formalizar las escrituras y registros necesarios de las parcelas involucradas. De este modo, se busca regularizar la propiedad del suelo para garantizar la ejecución de las obras de infraestructura en el Sur de Mendoza.
En paralelo, para que esas obras puedan llevarse a cabo, el Gobierno contrató a la consultora Creative Pmo -por licitación internacional- para que desarrolle el proyecto ejecutivo del Polo Logístico Pata Mora, un paso técnico fundamental de ingeniería de detalle necesario para definir los costos, la secuencia de los trabajos y las condiciones de construcción.
Según confiaron desde Casa de Gobierno, el proyecto está en proceso y el objetivo es que los pliegos estén listos a fines de 2026 para avanzar en la licitación para la obra.
De qué se tratará la obra en Pata Mora
El proyecto que se le pidió a la empresa está basado en el master plan previo que contempló la planificación del polo logístico en un predio de 3.500 hectáreas en Malargüe.
Contempla 7 ejes estratégicos:
- Infraestructura eléctrica: conexión en 33 kV con la línea El Cortaderal-PRC y la construcción de una subestación transformadora.
- Infraestructura vial: accesos desde la Ruta Provincial 180, caminos al Parque Los Loros, calles internas y un puente sobre el río Colorado.
- Infraestructura industrial: cierre perimetral, iluminación, garitas de ingreso y puestos de control.
- Infraestructura hidráulica: defensas aluvionales para garantizar la seguridad del predio.
- Infraestructura urbana: diseño de viviendas (tipologías y ubicación) y forestación.
- Infraestructura pública: diseño de plazas, áreas comerciales y centros de salud, educación y deportes.
- Infraestructura de servicios: redes de agua potable, riego, gas, conectividad y tratamiento de efluentes.
Después de una primera etapa de recopilación de información y estudios de ingeniería, la consultora avanza en el proyecto completo de obra en Pata Mora que incluirá desde planos hasta presupuestos estimados.