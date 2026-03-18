Comienza en Uspallata la campaña de perforaciones de PSJ Cobre Mendocino

La campaña contempla la realización de 28 perforaciones que sumarán un total aproximado de 12.000 metros. Las tareas estarán a cargo de la empresa especializada ConoSur Drilling S.A., que utilizará técnica de perforación diamantina para extraer "testigos" (cilindros de roca).

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El análisis de estas muestras permitirá a los geólogos estudiar con exactitud la composición mineralógica y la estructura de las rocas, cumpliendo así con los estándares internacionales exigidos para proyectos de esta envergadura. Se estima que las labores se extiendan entre tres y cinco meses, dependiendo de las condiciones climáticas y del terreno.

PSJ y el impacto en el empleo local

Uno de los puntos destacados por PSJ es el impacto positivo en el empleo regional. Se calcula que entre 30 y 40 personas trabajarán directamente en el campo, incluyendo geólogos, técnicos, personal médico y de logística.

Bajo su política de desarrollo local, PSJ Cobre Mendocino informó que:

Se priorizará la contratación de trabajadores de Uspallata .

. Cerca del 90% del personal involucrado será oriundo de la provincia de Mendoza.

mineria cobre malargue distrito minero occidental El cobre, uno de los minerales que promete cambiar la matriz productiva de Mendoza.

Compromiso técnico y ambiental de PSJ Cobre Mendocino

La empresa aclaró que estos sondeos no significan el inicio inmediato de la construcción, sino una fase de recolección de datos científicos para perfeccionar el diseño del proyecto.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad, destacando una gestión responsable del agua y sistemas de monitoreo ambiental permanente.

Para garantizar la transparencia, la compañía mantiene habilitado un formulario de consultas y reclamos en su sitio web oficial, permitiendo que vecinos e instituciones mantengan un canal de comunicación directo con los responsables del proyecto.