"No hay que ir a la historia": Thomas Tuchel bajó la tensión y habló de la semifinal ante la Selección argentina

"Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo", sumó el DT de Inglaterra.

A la hora de elogiar a la Selección argentina, no dudó: "Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años".

"Todo eso se siente. Es un gran partido, con un rival difícil de vencer especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea", cerró el director técnico del elenco británico en la previa del histórico partido ante la Albiceleste.

Inglaterra le ganó a Noruega y se metió en semifinales del Mundial 2026.

Harry Kane habló antes del partido con la Selección argentina

Harry Kane, capitán y emblema de Inglaterra, no escatimó en elogios cuando le preguntaron por Lionel Messi: “Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”.

“Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, sentenció el delantero.