Luis de la Fuente tras el pase a la final del Mundial 2026: de su felicidad al "mejor equipo del mundo"

"Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final de un Mundial. Es un lujo solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto", completó el entrenador a minutos de haber vencido a Francia en la semifinal del Mundial 2026.

España borró a Francia de la cancha, fue superior y se convirtió en un justo finalista. Sobre esta superioridad, De la Funte infló el pecho: "Es lo que hemos hablado en el vestuario. Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo, que es diferente. Eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, porque día a día demuestran su compromiso, generosidad, solidaridad y talento. Es maravilloso verlos jugar. Hacen fácil lo que es difícil".

Por último, le dedicó unas palabras a los hinchas españoles: "Agradecimiento por las grandes muestras de ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser el vínculo de unión de todo un país. Sigamos así que juntos se consiguen cosas muy importantes".