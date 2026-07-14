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Luis de la Fuente tras el pase a la final del Mundial 2026: de su felicidad al "mejor equipo del mundo"

Luis de la Fuente, DT de España, enfrentó los micrófonos luego de vencer a Francia por 2-0. La Roja ahora espera rival en la final del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Luis de la Fuente habló tras clasificar a la final del Mundial 2026.

Luis de la Fuente habló tras clasificar a la final del Mundial 2026.

La Selección de España dio el paso que buscaba al vencer a su par de Francia por 2-0 en el AT&T Stadium. De esta manera la Roja sacó el boleto para disputar la final del Mundial 2026. Allí espera por el ganador de Argentina-Inglaterra, duelo que se disputará este miércoles por la tarde.

Tras el encuentro, todavía dentro del verde césped, quien alzó la voz fue Luis de la Fuente. El director técnico expresó sus emociones, elogió a su equipo y, por último, le envió un mensaje a los hinchas.

Espa&ntilde;a le gan&oacute; a Francia y es finalista del Mundial 2026.

España le ganó a Francia y es finalista del Mundial 2026.

Luis de la Fuente, DT de España, tras dar el paso a la final del Mundial 2026

Para comenzar, el DT de España manifestó: "Es difícil describir lo que uno siente ahora. Entiendo que tiene que ser algo parecido a la felicidad y al orgullo. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo".

"Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final de un Mundial. Es un lujo solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto", completó el entrenador a minutos de haber vencido a Francia en la semifinal del Mundial 2026.

España borró a Francia de la cancha, fue superior y se convirtió en un justo finalista. Sobre esta superioridad, De la Funte infló el pecho: "Es lo que hemos hablado en el vestuario. Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo, que es diferente. Eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, porque día a día demuestran su compromiso, generosidad, solidaridad y talento. Es maravilloso verlos jugar. Hacen fácil lo que es difícil".

Por último, le dedicó unas palabras a los hinchas españoles: "Agradecimiento por las grandes muestras de ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser el vínculo de unión de todo un país. Sigamos así que juntos se consiguen cosas muy importantes".

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