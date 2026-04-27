Fútbol infantil violento: un padre resultó baleado tras una pelea

La ciudad de Paraná, Entre Ríos, se encuentra conmocionada por un grave episodio de violencia ocurrido este fin de semana durante un encuentro de fútbol infantil.

Según los reportes policiales, el conflicto se originó por una disputa entre dos menores de 10 años durante el partido.

El padre de uno de ellos intervino para separar a los niños, pero lo que parecía una intervención para calmar los ánimos terminó desencadenando una tragedia minutos después.

Según los testimonios recolectados por la policía local, el padre de uno de los niños ingresó al campo de juego para separar a los chicos y calmar los ánimos.

Sin embargo, lejos de dar por terminado el conflicto, el clima de tensión se trasladó a las afueras del predio una vez finalizado el encuentro.

Mientras las familias se retiraban, el otro padre involucrado regresó al lugar portando un arma de fuego y encaró directamente al hombre que había intentado mediar minutos antes.

Tras una breve discusión que incluyó empujones y gritos frente a la mirada de los propios niños, el agresor extrajo el arma y le disparó a quemarropa en la pierna a la víctima, dándose a la fuga de inmediato.

baleado2

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con una herida de proyectil pero, afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro según el último parte médico.

Actualmente, la Policía de Entre Ríos trabaja intensamente en la localización del atacante. Los investigadores están analizando videos grabados con celulares por otros padres y recabando declaraciones de testigos presenciales para identificar formalmente al agresor, en un caso que ha generado un repudio generalizado en toda la comunidad deportiva de la provincia.

Fuente: minutouno.com