Barcelona quiere sí o sí a Julián Álvarez y le puso un ultimátum al Atlético de Madrid

La oferta de Barcelona por Julián Álvarez

El Barça ofertó 100 millones de euros por el goleador y no quiere subir de ese monto, ya que considera que es un precio justo por él. Joan Laporta, el presidente del club blaugrana, dejó en claro que la oferta no será ilimitada en el tiempo pero desde el Colchonero no quieren venderlo a un competidor directo en la Liga española.

Ese precio final por el ex River puede cambiar en base a variables por logros y rendimiento, sujetos a torneos importantes que se puedan llegar a ganar con Álvarez como protagonista.

El Culé quiere ofrecer a jugadores que sean del interés del DT del Atlético, Diego Cholo Simeone, para que las negociaciones lleguen a buen puerto. El club catalán ofrecería a Ferrán Torres, Marc Casadó, y Ronald Araújo, siempre y cuando ellos den su visto bueno para que puedan irse del equipo culé.