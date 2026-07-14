Barcelona quiere sí o sí a Julián Álvarez y le puso un ultimátum al Atlético de Madrid

Barcelona de España quiere sí o sí a Julián Álvarez. El club culé buscará sumar al delantero de la Selección argentina y del Atlético de Madrid pagando una suma astronómica. El jugador quiere irse del Colchonero.
Barcelona de España está dispuesto a sumar sí o sí al delantero de la Selección argentina y del Atlético de Madrid Julián Álvarez
Barcelona de España quiere sí o sí a Julián Álvarez. El club culé buscará sumar al delantero de la Selección argentina y del Atlético de Madrid pagando una suma astronómica. El jugador quiere irse del Colchonero.
Barcelona volvió a la carga por Julián Álvarez, quien ya expresó su deseo de salir de Atlético de Madrid en este mercado de pases para cumplir su sueño de jugar en el conjunto catalán. El atacante albiceleste dijo en pleno Mundial que quiere ser vendido.
El Atleti quiere el jugador argentino sea vendido al Arsenal inglés, debido a que no deberían enfrentarlo en La Liga, Copa del Rey y la Supercopa de España. Así Julián Álvarez volvería a la Premier League, donde tuvo su primera experiencia en Europa jugando para Manchester City, en donde no tuvo un rol principal pero cuando le tocó ingresar fue determinante.
El Barça ofertó 100 millones de euros por el goleador y no quiere subir de ese monto, ya que considera que es un precio justo por él. Joan Laporta, el presidente del club blaugrana, dejó en claro que la oferta no será ilimitada en el tiempo pero desde el Colchonero no quieren venderlo a un competidor directo en la Liga española.
Ese precio final por el ex River puede cambiar en base a variables por logros y rendimiento, sujetos a torneos importantes que se puedan llegar a ganar con Álvarez como protagonista.
El Culé quiere ofrecer a jugadores que sean del interés del DT del Atlético, Diego Cholo Simeone, para que las negociaciones lleguen a buen puerto. El club catalán ofrecería a Ferrán Torres, Marc Casadó, y Ronald Araújo, siempre y cuando ellos den su visto bueno para que puedan irse del equipo culé.