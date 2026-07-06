Por los cortes en el Acceso Este controlarán los embotellamientos con drones

Por los cortes en el Acceso Este, la comuna ya monitorea el tránsito con drones para implementar posibles cambios de circulación. Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil

Sin embargo, por los mismos trabajos los conductores deberán reducir la velocidad. "Acá deberán circular a 40 kilómetros por hora tanto en laterales, colectoras, como en la trocha principal, como si fuera una calle interna", advirtió el intendente Marcos Calvente, y sumó que para controlar el tránsito y la velocidad dispondrá de 30 inspectores.

Pero además se va a controlar el flujo del tránsito y las calles que podrían saturarse con drones.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente marcó que la circulación en el Acceso Este será ahora de 40 kilómetros por hora y que habrá más de 30 inspectores controlando el tránsito. Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil

"Hemos intervenido las colectoras y están en óptimas condiciones como para asegurar dos trochas de tránsito, pero esto es muy dinámico vamos a estar monitoreando todo con drones para ver el comportamiento del tránsito y si tenemos que hacer cambios de circulación o de la red semafórica lo vamos a hacer", marcó Calvente en diálogo con el programa No tenés cara de radio Nihuil.

Una posibilidad que no descartó el intendente es que, por ejemplo, se pueda modificar la circulación en el carril Godoy Cruz, para -de ser necesario- habilitar el tránsito de autos en el carril exclusivo de colectivos.

Recomiendan prever las demoras por los cortes del Acceso Este

Calvente advirtió que pese a que los primeros cortes del Acceso Este se iniciaron en temporada de vacaciones escolares, las demoras se van a dar y recomendó a los automovilistas que a diario recorren esa vía, contemplar esos tiempos para poder llegar a destino.

"Los tiempos ya no van a ser los mismos para desplazarse. Es importante que hayamos iniciado estos cortes y esta ralentación del tránsito en vacaciones, porque se descomprime un poco el uso del Acceso Este, pero que la gente con tiempo vaya adaptando su trayectoria y sus modos de transitar, porque son 2 años que vamos a estar realizando estas intervenciones", definió.

Hay que recordar que si bien los primeros cortes se darán en este primer tramo de Arturo González a Tirasso, en paralelo se comenzarán con los primeros trabajos de cateo en el tramo 2, que va de Tirasso a Sarmiento, y en el tercer tramo que comprende de Sarmiento hasta el nudo vial en el ingreso a Ciudad.