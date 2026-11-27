Banderas con el logo de SpaceX. EFE/EPA/Michael Gonzalez

Cómo operan los satélites con energía solar y cómputo orbital

El funcionamiento de un centro de datos espacial combina ingeniería aeroespacial, captación solar continua y transmisión de datos de alta capacidad entre los satélites y las estaciones en Estados Unidos y el resto del planeta:

Captación solar sostenida: fuera de la atmósfera terrestre, los paneles solares no sufren la interferencia de nubes ni el filtrado atmosférico, lo que permite generar energía de forma constante en órbitas adecuadas y alimentar los servidores a bordo.

fuera de la atmósfera terrestre, los paneles solares no sufren la interferencia de nubes ni el filtrado atmosférico, lo que permite generar energía de forma constante en órbitas adecuadas y alimentar los servidores a bordo. Enlaces ópticos y radiofrecuencia: los módulos intercambian información entre sí mediante vínculos láser intersatelitales y se comunican con tierra empleando bandas de radiofrecuencia, como las autorizadas por la FCC entre 18,8 y 19,3 GHz de bajada y 28,6 a 29,1 GHz de subida, junto con telemetría de respaldo.

los módulos intercambian información entre sí mediante vínculos láser intersatelitales y se comunican con tierra empleando bandas de radiofrecuencia, como las autorizadas por la FCC entre 18,8 y 19,3 GHz de bajada y 28,6 a 29,1 GHz de subida, junto con telemetría de respaldo. Arquitectura distribuida y control de órbita: en lugar de un único edificio concentrado, el procesamiento se reparte entre múltiples unidades en órbita que operan bajo normas de control de desechos orbitales y mando redundante.

Qué ventajas tienen frente a los centros de datos de SpaceX y terrestres

Comparar los nodos en órbita con los centros de datos convencionales explica por qué SpaceX y otros desarrolladores impulsan esta alternativa en Estados Unidos pese a los desafíos de mantenimiento espacial:

Menor presión sobre las redes eléctricas locales: los grandes complejos en tierra compiten por suministro eléctrico de alta potencia y enfrentan demoras por conexión a la red, mientras que los módulos orbitales generan su propia energía a partir del sol.

los grandes complejos en tierra compiten por suministro eléctrico de alta potencia y enfrentan demoras por conexión a la red, mientras que los módulos orbitales generan su propia energía a partir del sol. Sin consumo de agua ni ocupación de suelo urbano: las instalaciones terrestres requieren grandes superficies y sistemas de refrigeración que suelen demandar recursos hídricos o tensiones con comunidades locales, limitaciones que no existen en el espacio.

las instalaciones terrestres requieren grandes superficies y sistemas de refrigeración que suelen demandar recursos hídricos o tensiones con comunidades locales, limitaciones que no existen en el espacio. Escala para la demanda de inteligencia artificial: el entrenamiento y la ejecución de modelos avanzados exigen volúmenes crecientes de cómputo; trasladar parte de esa carga a la órbita amplía la capacidad disponible sin saturar la infraestructura de superficie.

Claves para evaluar el cómputo en órbita y sus próximos pasos

El equilibrio entre energía solar disponible, disipación térmica en el vacío y costos de lanzamiento definirá el alcance real de esta arquitectura frente a los centros terrestres.

Energía continua frente a costos de despliegue: aprovechar la luz solar en órbita es una ventaja estratégica, pero poner un millón de unidades en el espacio exige cadencia de lanzamientos y control estricto del entorno orbital.

aprovechar la luz solar en órbita es una ventaja estratégica, pero poner un millón de unidades en el espacio exige cadencia de lanzamientos y control estricto del entorno orbital. Complemento, no reemplazo inmediato: los centros de datos terrestres conservan ventajas en latencia ultrabaja y acceso físico directo para mantenimiento, por lo que el modelo orbital apunta a sumar capacidad y redundancia.

los centros de terrestres conservan ventajas en latencia ultrabaja y acceso físico directo para mantenimiento, por lo que el modelo orbital apunta a sumar capacidad y redundancia. Competencia global por la infraestructura: la decisión de Estados Unidos acelera la carrera entre operadores que buscan liderar la computación en órbita y la infraestructura de inteligencia artificial.

Aunque la autorización regulatoria habilita el despliegue de la constelación, llevar el procesamiento de datos al espacio implica retos técnicos que la industria deberá resolver a gran escala.