El realizador sanjuanino Mariano Donoso participará en la prestigiosa Competencia Internacional del festival Doclisboa (que se realiza entre el 15 y el 25 de octubre), que se desarrolla en Portugal, con el esperado estreno de su largometraje Saturno o Pequeño Tratado de la Melancolía.
El secano lavallino llega a Portugal con el estreno internacional de Saturno
El paisaje cultural, social y geográfico de Mendoza vuelve a trascender las fronteras nacionales. A continuación los detalles
La película, que contará con sus funciones oficiales en el emblemático Cinema São Jorge de Lisboa, representa un hito fundamental para la cinematografía de la región al proyectar la identidad de las comunidades del secano lavallino y las antiguas lagunas de Guanacache en una de las pantallas documentales más distinguidas de Europa.
Un rodaje de doce años en el corazón de Guanacache
Saturno es la primera entrega de la Trilogía de los Pequeños Tratados, un proyecto cinematográfico monumental desarrollado de manera artesanal a lo largo de doce años. La trama se adentra en la geografía y el ecosistema humano situado entre Mendoza y San Juan, tomando como eje central la ceremonia del solsticio de invierno en Lagunas del Rosario.
En estas tierras áridas, Rubén Díaz (artesano, veterano de la Guerra de Malvinas y curandero conocido como Caballo Loco) encabeza un ritual de sanación único para iniciados y peregrinos que buscan alivio al dolor, la enfermedad y la tristeza. Más allá de la práctica mística, la producción aborda la melancolía colectiva por la pérdida del agua y la paulatina transformación del paisaje nativo.
La película se destaca por su riguroso dispositivo técnico y su ética de rodaje. Para evitar la inmediatez del cine comercial y no exotizar la cultura huarpe, el equipo (integrado por colaboradores cercanos como Mariana Guzzante y Alejandro Alonso) utilizó una cámara antigua que restringía la grabación a tan solo 33 minutos al año.
"Saturno es la melancolía por ese paisaje perdido, el de las lagunas que ya no están. Es la sensación de habitarnos en un lugar que de alguna manera ya se fue y que las comunidades intentan recuperar mediante la fe y el ritual", asegura el director Mariano Donoso.
Con una propuesta visual arriesgada que apuesta al rojo y al negro para alejarse del documental didáctico o etnográfico, la cinta ofrece una experiencia estética inmersiva. El recorrido de Saturno continuará más adelante con las otras dos partes de la trilogía, proyectando filmaciones en la Biblioteca del Vaticano para recuperar simbólicamente registros de las lenguas originarias milcayac y allentiac.
En pocas palabras
- Estreno internacional: la película "Saturno" de Mariano Donoso llega a Portugal en el festival Doclisboa.
- Temática central: el film aborda la identidad cultural y el paisaje del secano lavallino y las antiguas lagunas de Guanacache.
- Innovación cinematográfica: rodada durante doce años con una cámara antigua que limitaba la grabación a 33 minutos anuales.