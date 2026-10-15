El secano lavallino llega a Portugal con el estreno internacional de Saturno

Mariano Donoso, realizador audiovisual sanjuanino. Prensa Gobierno

En estas tierras áridas, Rubén Díaz (artesano, veterano de la Guerra de Malvinas y curandero conocido como Caballo Loco) encabeza un ritual de sanación único para iniciados y peregrinos que buscan alivio al dolor, la enfermedad y la tristeza. Más allá de la práctica mística, la producción aborda la melancolía colectiva por la pérdida del agua y la paulatina transformación del paisaje nativo.

La película se destaca por su riguroso dispositivo técnico y su ética de rodaje. Para evitar la inmediatez del cine comercial y no exotizar la cultura huarpe, el equipo (integrado por colaboradores cercanos como Mariana Guzzante y Alejandro Alonso) utilizó una cámara antigua que restringía la grabación a tan solo 33 minutos al año.

"Saturno es la melancolía por ese paisaje perdido, el de las lagunas que ya no están. Es la sensación de habitarnos en un lugar que de alguna manera ya se fue y que las comunidades intentan recuperar mediante la fe y el ritual", asegura el director Mariano Donoso.

Con una propuesta visual arriesgada que apuesta al rojo y al negro para alejarse del documental didáctico o etnográfico, la cinta ofrece una experiencia estética inmersiva. El recorrido de Saturno continuará más adelante con las otras dos partes de la trilogía, proyectando filmaciones en la Biblioteca del Vaticano para recuperar simbólicamente registros de las lenguas originarias milcayac y allentiac.