El boom de los servicios rápidos y de baja dotación de personal gana terreno entre quienes buscan un negocio propio sin depender de varios empleados. El lavado de autos autoservicio permite aprovechar cocheras ociosas o locales con buen tránsito, concentrando el trabajo del dueño en reponer insumos y retirar la recaudación.
El más grande beneficio de este emprendimiento puede ser el permitir operar las 24 horas sin empleados fijos, reduciendo el costo laboral a solo reponer insumos y retirar lo recaudado.
Los precios de las máquinas para arrancar
Según los valores de referencia informados por el fabricante nacional RC Powerclean en su sitio oficial, los módulos automáticos para autos se dividen en tres configuraciones:
- Módulo Básico (3 funciones): $12.210.000 más IVA ($14.774.100 con IVA del 21%). Incluye una hidrolavadora de 120 bar con prelavado, shampoo en pistola, enjuague y cera teflonada.
- Módulo Intermedio (4 funciones): $12.765.000 más IVA ($15.445.650 con IVA incluido). Suma una segunda hidrolavadora con cañón de espuma tipo nieve y función quita insectos, sin exigir aire comprimido.
- Módulo Premium (5 funciones): $13.800.000 más IVA ($16.698.000 con IVA incluido). Agrega espuma en cepillo con efecto denso y requiere compresor de aire de al menos 50 litros (no incluido).
Con una aspiradora autoservicio a fichas de referencia cercana a los $3.400.000, un box con el modelo Intermedio más aspiradora demanda $18.845.650 (IVA incluido), sin contar flete, habilitaciones municipales, desagüe ni instalación eléctrica.
Las cuentas finas: en cuánto tiempo se recupera la inversión
Con un promedio de 10 autos por día (300 lavados mensuales), fichas de 2 minutos a $2.000 ($1.000 por minuto) y 4 fichas por lavado, el ingreso bruto mensual llega a $2.400.000, según la simulación de RC Powerclean.
El costo variable estimado es de $250 por minuto ($200 de químicos y $50 de agua y luz en el escenario más exigente), es decir, $2.000 por auto y $600.000 al mes, lo que deja $1.800.000 mensuales ($6.000 por lavado) antes de costos fijos.
En un espacio propio sin alquiler ni gastos fijos extra, la inversión de $18.845.650 (Intermedio más aspiradora, IVA incluido) se recupera en 10,5 meses a 10 autos diarios (mientras que el cálculo del fabricante sobre el precio neto del Básico sin IVA ni fijos marca 6,8 meses). Con un costo fijo mensual de $700.000 por alquiler y gastos del lugar, el neto baja a $1.100.000 al mes y el repago pasa a 17,1 meses, con punto de equilibrio en unos 117 lavados mensuales (cerca de 4 autos por día).
En pocas palabras
- Inversión inicial: las máquinas para un lavadero autoservicio van desde los $14.774.100 (IVA incluido) para módulos básicos.
- Costo operativo: se estima un costo variable de $2.000 por auto, sumado a posibles gastos fijos como alquiler.
- Retorno estimado: la recuperación de la inversión puede variar entre 10,5 y 17,1 meses, según el volumen de autos y costos fijos.