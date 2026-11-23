Módulo Básico (3 funciones): $12.210.000 más IVA ($14.774.100 con IVA del 21%). Incluye una hidrolavadora de 120 bar con prelavado, shampoo en pistola, enjuague y cera teflonada.

($14.774.100 con IVA del 21%). Incluye una hidrolavadora de 120 bar con prelavado, shampoo en pistola, enjuague y cera teflonada. Módulo Intermedio (4 funciones): $12.765.000 más IVA ($15.445.650 con IVA incluido). Suma una segunda hidrolavadora con cañón de espuma tipo nieve y función quita insectos, sin exigir aire comprimido.

($15.445.650 con IVA incluido). Suma una segunda hidrolavadora con cañón de espuma tipo nieve y función quita insectos, sin exigir aire comprimido. Módulo Premium (5 funciones): $13.800.000 más IVA ($16.698.000 con IVA incluido). Agrega espuma en cepillo con efecto denso y requiere compresor de aire de al menos 50 litros (no incluido).

Puedes llevar este negocio propio sin depender de empleados.

Con una aspiradora autoservicio a fichas de referencia cercana a los $3.400.000, un box con el modelo Intermedio más aspiradora demanda $18.845.650 (IVA incluido), sin contar flete, habilitaciones municipales, desagüe ni instalación eléctrica.

Las cuentas finas: en cuánto tiempo se recupera la inversión

Con un promedio de 10 autos por día (300 lavados mensuales), fichas de 2 minutos a $2.000 ($1.000 por minuto) y 4 fichas por lavado, el ingreso bruto mensual llega a $2.400.000, según la simulación de RC Powerclean.

El costo variable estimado es de $250 por minuto ($200 de químicos y $50 de agua y luz en el escenario más exigente), es decir, $2.000 por auto y $600.000 al mes, lo que deja $1.800.000 mensuales ($6.000 por lavado) antes de costos fijos.

En un espacio propio sin alquiler ni gastos fijos extra, la inversión de $18.845.650 (Intermedio más aspiradora, IVA incluido) se recupera en 10,5 meses a 10 autos diarios (mientras que el cálculo del fabricante sobre el precio neto del Básico sin IVA ni fijos marca 6,8 meses). Con un costo fijo mensual de $700.000 por alquiler y gastos del lugar, el neto baja a $1.100.000 al mes y el repago pasa a 17,1 meses, con punto de equilibrio en unos 117 lavados mensuales (cerca de 4 autos por día).