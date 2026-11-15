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Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre

¡Conocé los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo! Por eso ahora controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que te ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre

Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre

El Quini 6 realiza este domingo 15 de noviembre de 2026 el sorteo 3426, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas mucha suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre

Tradicional del Quini 6

02 - 01 - 39 - 13 - 10 - 38

El pozo quedó vacante, con más de $ 1.181 millones.

La Segunda del Quini 6

21 - 28 - 11 - 17 - 19 - 27

El pozo quedó vacante, con más de $ 3.148 millones.

La Revancha del Quini 6

01 - 37 - 33 - 27 - 40 - 16

El pozo quedó vacante, con más de $ 2.685 millones.

Siempre Sale del Quini 6

02 - 33 - 38 - 24 - 43 - 01

Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 486.704.052.

Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana: todos los miércoles y los domingos a las 21.15 desde los estudios de la Lotería de Santa Fe.

Según la modalidad del Quini 6 que se trate, hay premios por 4 y 5 aciertos de esos números elegidos, aunque el objetivo y el sueño final de cada argentino es concretar los ansiados seis aciertos.

En pocas palabras

  • Resultados Quini 6: Conocé los números del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre y los ganadores.
  • Modalidades: Se esperan los resultados de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • Cómo jugar: Seleccionar seis números entre 00 y 45 para participar en los sorteos semanales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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