La Segunda del Quini 6

21 - 28 - 11 - 17 - 19 - 27

El pozo quedó vacante, con más de $ 3.148 millones.

La Revancha del Quini 6

01 - 37 - 33 - 27 - 40 - 16

El pozo quedó vacante, con más de $ 2.685 millones.

Siempre Sale del Quini 6

02 - 33 - 38 - 24 - 43 - 01

Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 486.704.052.

Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana: todos los miércoles y los domingos a las 21.15 desde los estudios de la Lotería de Santa Fe.

Según la modalidad del Quini 6 que se trate, hay premios por 4 y 5 aciertos de esos números elegidos, aunque el objetivo y el sueño final de cada argentino es concretar los ansiados seis aciertos.