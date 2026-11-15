El Quini 6 realiza este domingo 15 de noviembre de 2026 el sorteo 3426, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre
Tradicional del Quini 6
02 - 01 - 39 - 13 - 10 - 38
El pozo quedó vacante, con más de $ 1.181 millones.
La Segunda del Quini 6
21 - 28 - 11 - 17 - 19 - 27
El pozo quedó vacante, con más de $ 3.148 millones.
La Revancha del Quini 6
01 - 37 - 33 - 27 - 40 - 16
El pozo quedó vacante, con más de $ 2.685 millones.
Siempre Sale del Quini 6
02 - 33 - 38 - 24 - 43 - 01
Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 486.704.052.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana: todos los miércoles y los domingos a las 21.15 desde los estudios de la Lotería de Santa Fe.
Según la modalidad del Quini 6 que se trate, hay premios por 4 y 5 aciertos de esos números elegidos, aunque el objetivo y el sueño final de cada argentino es concretar los ansiados seis aciertos.
En pocas palabras
- Resultados Quini 6: Conocé los números del sorteo 3426 del domingo 15 de noviembre y los ganadores.
- Modalidades: Se esperan los resultados de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Cómo jugar: Seleccionar seis números entre 00 y 45 para participar en los sorteos semanales.