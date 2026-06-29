Ya son más de 1.700 los muertos por el doble terremoto de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos se elevó a 1.719, mientras que la cantidad de heridos alcanza los 5.034.
El balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos y 3.150 heridos.
Rodríguez agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866.
Nuevas réplicas que preocupan
Una nueva réplica de 5,1 aumentó este lunes la tensión en Caracas a cinco días del doble terremoto.
También dijo el funcionario informante que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.
Además, informó que 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.