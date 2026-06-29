Ya son más de 1.700 los muertos por el doble terremoto de Venezuela

Siguen las tareas de rescate en Venezuela. Foto: Noticias Argentinas

Nuevas réplicas que preocupan

Una nueva réplica de 5,1 aumentó este lunes la tensión en Caracas a cinco días del doble terremoto.

También dijo el funcionario informante que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.

Además, informó que 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.