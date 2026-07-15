Netflix cambia para sobrevivir: por qué mirar una serie de un tirón ya no funciona

El binge-watching fue un éxito porque respondía a una frustración que todos conocían: esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Foto: Netflix

De revolucionario a problema

El binge-watching fue un éxito porque respondía a una frustración que todos conocían: esperar una semana para ver el siguiente capítulo.

Netflix eliminó esa espera y convirtió las maratones de series en un fenómeno cultural. La fórmula parecía perfecta: cuanto más tiempo pasaban los usuarios mirando contenido, mayor era el valor de la plataforma.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente.

Hoy Netflix ya no compite solamente contra Disney+, HBO Max o Prime Video. Su verdadero rival es el tiempo libre de las personas, y ese tiempo también lo ocupan TikTok, YouTube, Instagram Reels y otras plataformas que capturan la atención durante horas.

La competencia dejó de ser entre servicios de streaming. Ahora es una batalla por cada minuto que un usuario pasa frente a una pantalla.

El problema de lanzar todo el mismo día

Paradójicamente, el mayor éxito de Netflix empezó a convertirse en una desventaja.

Cuando una temporada completa aparece disponible desde el primer minuto, millones de personas la consumen durante un fin de semana. El resultado es un enorme pico de audiencia... seguido por una caída igual de rápida.

En pocos días la conversación desaparece.

En cambio, una serie publicada semanalmente permanece durante dos o tres meses en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones cotidianas.

Cada episodio genera nuevas teorías, memes, análisis y debates que mantienen vivo el interés.

Eso explica por qué HBO consiguió convertir series como The Last of Us o House of the Dragon en fenómenos que dominaron la conversación pública durante semanas.

Netflix ya empezó a cambiar

Aunque todavía mantiene muchos estrenos completos, Netflix comenzó a modificar su estrategia.

Algunas producciones importantes ya se publican en dos o tres partes, prolongando el interés durante varias semanas.

Al mismo tiempo, la compañía rediseñó su aplicación para incorporar recomendaciones mucho más dinámicas y visuales, inspiradas en el consumo rápido que popularizó TikTok.

El mensaje parece claro: el objetivo ya no es solamente que un usuario vea una serie rápidamente, sino lograr que vuelva todos los días a la plataforma.

El nuevo enemigo del streaming se llama TikTok. EFE/EPA/ Allison Dinner.

El nuevo enemigo se llama TikTok

La transformación del consumo audiovisual es mucho más profunda que una simple decisión de programación.

Las nuevas generaciones crecieron consumiendo videos de pocos segundos, cambiando constantemente de contenido y esperando gratificación inmediata.

Eso obliga incluso a gigantes como Netflix a replantearse cómo captar y mantener la atención.

En la llamada "economía de la atención", el recurso más valioso ya no son las películas o las series.

Es el tiempo del usuario.

¿Desaparecerá el binge-watching?

Probablemente no.

Ver una temporada completa durante un fin de semana seguirá siendo atractivo para muchos espectadores.

Lo que parece estar desapareciendo es la idea de que ese debe ser el modelo para todos los contenidos.

Los grandes estrenos, especialmente aquellos capaces de generar conversación global, podrían publicarse semanalmente o divididos en varias partes.

Las miniseries, documentales o comedias seguirán funcionando muy bien con temporadas completas.

En otras palabras, el futuro del streaming parece dirigirse hacia un modelo híbrido.

Una nueva era para el streaming

La gran ironía es que Netflix podría terminar abandonando la estrategia que ella misma inventó.

No porque haya sido un error, sino porque cambió el mundo que ayudó a crear.

La plataforma que enseñó al planeta a devorar una serie en una noche ahora necesita encontrar nuevas formas de mantener cautiva la atención de una audiencia que vive rodeada de opciones infinitas.

Y quizás ese sea el mayor desafío de la industria del entretenimiento en los próximos años: ya no alcanza con producir grandes historias. Ahora también hay que conseguir que la gente quiera esperar para seguir viéndolas.