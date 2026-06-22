Una mujer de 48 años sufrió graves quemaduras tras el incendio de una vivienda en San Martín y debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero Halcón III de la Policía al Hospital Lagomaggiore.
Trasladaron en helicóptero a una mujer con 40% del cuerpo quemado
La víctima, de 48 años, fue rescatada por los ocupantes de la vivienda y trasladada en el helicóptero Halcón III al Hospital Lagomaggiore
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Tomás Guido al 500.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue advertido a través de un llamado al 911. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda estaba siendo afectada por un incendio y que dos ocupantes mayores de edad habían logrado rescatar a una mujer que presentaba graves quemaduras.
Además, otro hombre fue evacuado por la parte posterior del inmueble.
Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso un operativo sanitario especial para trasladar a la víctima desde el hospital Perrupato hasta el hospital Lagomaggiore, donde funciona la Unidad del Quemado.
La víctima fue identificada y tiene 48 años
La paciente fue identificada como Alejandra Traico, de 48 años.
De acuerdo con el parte médico difundido por la Policía, la mujer presenta un cuadro de "gran quemado" con compromiso de vías aéreas y quemaduras en aproximadamente 40% de la superficie corporal.
El informe detalló que sufrió lesiones de tipo A-B en el miembro superior izquierdo y quemaduras tipo B en la zona dorso lumbar.
Para concretar el traslado se activó el helicóptero Halcón III, que despegó desde la Base Cóndor.
La aeronave trasladó a la paciente hasta la rotonda del hospital Lagomaggiore, donde fue recibida por personal de terapia intensiva y derivada a la Unidad del Quemado para continuar con su tratamiento.
Por el momento, las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación y las autoridades trabajan para determinar cómo se inició el fuego en la vivienda.