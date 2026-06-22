Trasladaron en helicóptero a una mujer con 40% del cuerpo quemado

La víctima fue trasladada al hospital Lagomaggiore luego de que se le quemara 40% del cuerpo.

Además, otro hombre fue evacuado por la parte posterior del inmueble.

Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso un operativo sanitario especial para trasladar a la víctima desde el hospital Perrupato hasta el hospital Lagomaggiore, donde funciona la Unidad del Quemado.

La víctima fue identificada y tiene 48 años

La paciente fue identificada como Alejandra Traico, de 48 años.

De acuerdo con el parte médico difundido por la Policía, la mujer presenta un cuadro de "gran quemado" con compromiso de vías aéreas y quemaduras en aproximadamente 40% de la superficie corporal.

El informe detalló que sufrió lesiones de tipo A-B en el miembro superior izquierdo y quemaduras tipo B en la zona dorso lumbar.

Para concretar el traslado se activó el helicóptero Halcón III, que despegó desde la Base Cóndor.

La aeronave trasladó a la paciente hasta la rotonda del hospital Lagomaggiore, donde fue recibida por personal de terapia intensiva y derivada a la Unidad del Quemado para continuar con su tratamiento.

Por el momento, las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación y las autoridades trabajan para determinar cómo se inició el fuego en la vivienda.