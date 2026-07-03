Horror y tragedia: un caimán de casi 4 metros mató a una mujer que nadaba en un lago

La mujer de 31 años fue atacada mientras se bañaba en el lago. Foto: gentileza The New York Post.

La dramática secuencia quedó reflejada en el audio de la llamada al 911. Allí se escucha a Allison pedir ayuda con urgencia: “Está perdiendo mucha sangre… necesitamos detener la hemorragia”. En la grabación también interviene una amiga de la víctima, quien explicó a la operadora que el animal había mordido ambos brazos de Clark. “Uno está apenas colgando, el otro ya no está”, respondió cuando le consultaron sobre las lesiones.

Qué dijeron las autoridades tras el ataque mortal del caimán en Florida

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, Clark murió camino al hospital como consecuencia de la enorme pérdida de sangre y la gravedad de las heridas.

Después del ataque, agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) localizaron y sacrificaron dos caimanes de gran tamaño en las inmediaciones del lugar. Ambos animales fueron sometidos a peritajes y se tomaron muestras como parte de la investigación.

Foto: gentileza The New York Post.

El vocero Chad Weber indicó que el ataque ocurrió en una zona de poca profundidad, con aproximadamente un metro de agua. Desde la FWC recordaron que las lesiones graves provocadas por caimanes son poco frecuentes en Florida.

Por su parte, Grant Eller explicó que el hecho ocurrió al final de la temporada de apareamiento, cuando estos animales suelen mostrarse más territoriales. También señaló que la sequía mantiene bajos los niveles de agua en gran parte del estado.

Según informó el canal WESH, este fue el tercer ataque de caimán reportado en los últimos siete días y el segundo en apenas 24 horas en Florida Central.

Brittany Clark, oriunda de California y operadora de excavadora, era una apasionada de las actividades al aire libre, una afición que compartía habitualmente en sus redes sociales.