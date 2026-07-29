El consumo de vino volvió a crecer luego de 3 meses, con Mendoza arriba del promedio país

En Mendoza, la mejora mensual del consumo llegó a 8,9%, y alcanzó un nivel similar al ver el acumulado semestral (8,5%).

Cómo cerró el semestre y el consumo per cápita de vino

Más allá del alza de junio, al cabo de la primera mitad del 2026 el repunte fue más moderado, con 0,8%. Esto se explica en el mal arranque del año para el consumo de vino, sobre todo por el -5,5% de febrero, cuando salieron al mercado algo más de 505 mil hectólitros en todo el país.

De ese modo, la comercialización acumulada enero - junio 2026 alcanzó 343.749.400 litros (3,4 millones de hectólitros). Pero detrás de las cifras hay matices al ver cómo resultaron las ventas para los distintos tipos de vinos.

De hecho, a los blancos les fue mejor. Durante la primera mitad del año los vinos blancos crecieron 3,8%, a diferencia de los vinos blancos, cuya comercialización disminuyó un -0,2%.

Con todo, la variación positiva de junio volvió a dibujar una curva ascendente para el consumo per cápita. En enero se ubicaba en torno a 1,2 litros por persona promedio y ya superó los 1,3 litros, aunque habrá que esperar a fin de año para saber si es una tendencia suficiente para superar los 16,1 litros per cápita anuales registrados al 2025.

Mendoza mejor frente al resto del país

Los despachos de vino al mercado interno desde Mendoza en junio llegaron a 552.297 hectólitros, lo que evidencia un aumento de 8,9% respecto a igual mes del año anterior.

El 69,3% de los vinos despachados desde Mendoza fueron sin mención varietal; 27,3% varietales; 3,0% vinos espumosos y 0,4% otros vinos. Los vinos blancos casi se mantuvieron en un volumen similar en el interanual a igual mes del año anterior (-0,1%), mientras que los vinos color aumentaron +12,2%.

Los vinos sin mención varietal siguen en aumento en el interanual (+22,6%), mientras que los varietales continúan en baja (-16,1%). Al analizarlo por tipos de envases, junio dejó mejor posicionado al vino embotellado (69,5%), seguido por el popular tetrabrik (28,6%).

En el lote de los que tuvieron menos incidencia aparecen la damajuana, con apenas 1,6%. Y cierran el bag-in-box y el vino en lata, con un ínfimo 0,2% y 0,1% respectivamente.

Más allá de ser el mayor polo vitivinícola del país, la performance comercial de las bodegas mendocinas superó por lejos las cifras de otras provincias. Y sobre todo marcó un gran contraste con el derrumbe de ventas que el INV registró en San Juan, donde el -36,8% de junio contribuyó a cerrar un dramático 52% de caída semestral.

Sin embargo, los porcentajes de crecimiento en otras regiones productoras del país fueron muy superiores. En ese sentido, Tucumán quedó al frente con nada menos que 354% interanual que se entiende por un escaso volumen (sólo 7.700 litros elaborados).

Más atrás en el ranking asoman La Rioja, con 80,1% interanual (1,4 millón de litros), y Entre Ríos, donde en junio se vendieron 2.900 litros, equivalente a 74,4% más que en 2025.

Las mayores caídas: Catamarca, con -82,6% de un año al otro (9.800 litros) y Buenos Aires, donde las bodegas despacharon 21.300 litros, 75,2% menos.