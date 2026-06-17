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SpaceX compra la empresa de software Cursor por 60.000 millones tras su histórica salida a Bolsa

SpaceX avanza en inteligencia artificial con la compra de Cursor por 60.000 millones en acciones. Qué implica la operación para la compañía

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, aparece en una pantalla celebrando el debut de la compañía en el mercado Nasdaq en Nueva York.

El fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, aparece en una pantalla celebrando el debut de la compañía en el mercado Nasdaq en Nueva York.

EFE/EPA/Sarah Yenesel

La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX acordó adquirir la firma de software Cursor por 60.000 millones de dólares en acciones. La operación llega días después de su histórica salida a Bolsa y refuerza la estrategia de Elon Musk de integrar herramientas avanzadas de IA en el ecosistema tecnológico de la empresa.

Una compra estratégica para fortalecer la inteligencia artificial de SpaceX

Según documentos presentados ante la SEC, Cursor recibirá acciones de SpaceX por un total de 60.000 millones de dólares cuando la operación se cierre, algo previsto para el tercer trimestre de 2026.

La adquisición apunta a consolidar la apuesta de SpaceX por desarrollar modelos de inteligencia artificial más potentes y aplicables a sus sistemas tecnológicos.

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SpaceX acord&oacute; comprar la compa&ntilde;&iacute;a de software Cursor por 60.000 millones de d&oacute;lares (unos 51.710 millones de euros) en acciones de la empresa de Elon Musk d&iacute;as despu&eacute;s de su hist&oacute;rica salida a Bolsa.

SpaceX acordó comprar la compañía de software Cursor por 60.000 millones de dólares (unos 51.710 millones de euros) en acciones de la empresa de Elon Musk días después de su histórica salida a Bolsa.

Qué es Cursor y por qué interesa a SpaceX

Cursor, fundada en 2023 por cuatro estudiantes del MIT, creó un agente de codificación basado en inteligencia artificial que permite a los desarrolladores alternar entre modelos como OpenAI, Anthropic, Google o xAI.

Su enfoque flexible y su rápido crecimiento —alcanzó una valoración de 29.300 millones de dólares en 2026— la convirtieron en una pieza clave para el ecosistema de software.

La compra se produce después de que SpaceX marcara un hito al recaudar más de 75.000 millones de dólares en su oferta pública de venta, superando ampliamente el récord previo de Aramco.

El impulso bursátil continuó: las acciones subieron casi un 20 % el lunes posterior a la OPV y volvieron a avanzar en las operaciones previas a la apertura del mercado.

SpaceX entre las empresas más valiosas del mundo

Con una capitalización de 2,54 billones de dólares, SpaceX se posiciona como la sexta empresa más valiosa del planeta, solo detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

La integración de Cursor refuerza su ambición de liderar no solo el sector aeroespacial, sino también el desarrollo de software e inteligencia artificial.

La compra de Cursor confirma que SpaceX no solo mira al espacio: también apuesta por dominar el futuro del software y la inteligencia artificial.

La operación fortalece su ecosistema tecnológico y la posiciona como una de las compañías más influyentes en la convergencia entre IA, innovación y negocios.

FUENTE: EFE

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