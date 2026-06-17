SpaceX compra la empresa de software Cursor por 60.000 millones tras su histórica salida a Bolsa

elon musk SpaceX acordó comprar la compañía de software Cursor por 60.000 millones de dólares (unos 51.710 millones de euros) en acciones de la empresa de Elon Musk días después de su histórica salida a Bolsa.

Qué es Cursor y por qué interesa a SpaceX

Cursor, fundada en 2023 por cuatro estudiantes del MIT, creó un agente de codificación basado en inteligencia artificial que permite a los desarrolladores alternar entre modelos como OpenAI, Anthropic, Google o xAI.

Su enfoque flexible y su rápido crecimiento —alcanzó una valoración de 29.300 millones de dólares en 2026— la convirtieron en una pieza clave para el ecosistema de software.

La compra se produce después de que SpaceX marcara un hito al recaudar más de 75.000 millones de dólares en su oferta pública de venta, superando ampliamente el récord previo de Aramco.

El impulso bursátil continuó: las acciones subieron casi un 20 % el lunes posterior a la OPV y volvieron a avanzar en las operaciones previas a la apertura del mercado.

SpaceX entre las empresas más valiosas del mundo

Con una capitalización de 2,54 billones de dólares, SpaceX se posiciona como la sexta empresa más valiosa del planeta, solo detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

La integración de Cursor refuerza su ambición de liderar no solo el sector aeroespacial, sino también el desarrollo de software e inteligencia artificial.

La compra de Cursor confirma que SpaceX no solo mira al espacio: también apuesta por dominar el futuro del software y la inteligencia artificial.

La operación fortalece su ecosistema tecnológico y la posiciona como una de las compañías más influyentes en la convergencia entre IA, innovación y negocios.