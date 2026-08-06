"No a la monogamia": creó perfiles falsos para prostituir a su pareja y ella tuvo que irse de su provincia

Tras radicar la primera denuncia ante la justicia entrerriana en 2025 por la difusión no consentida de material íntimo, la víctima logró romper el silencio en el marco de su asistencia psicológica y reveló haber sido sometida sexualmente en dos oportunidades durante 2021:

Abuso tras el parto: El primer hecho ocurrió pocos días después de que la mujer diera a luz, cuando el hombre se aprovechó de su estado de vulnerabilidad física para forzar un contacto sexual.

El primer hecho ocurrió pocos días después de que la mujer diera a luz, cuando el hombre se aprovechó de su estado de vulnerabilidad física para forzar un contacto sexual. Ataque con objetos: El segundo hecho denunciado involucró la utilización de juguetes sexuales sin el consentimiento de la víctima.

Hostigamiento social y el éxodo hacia otra provincia

A raíz de la viralización de las imágenes y la falta de contención en su entorno cercano y laboral, la mujer tomó la decisión de abandonar Entre Ríos y radicarse en otra provincia junto a su hijo.

Su abogado patrocinante, Juan Brondo, remarcó el impacto psicológico que el episodio generó en la denunciante: “Su problema fue minimizado. No supieron contenerla ni asesorarla. Tiene terror a que la gente la haya visto desnuda en redes”, explicó el letrado al confirmar que la víctima permanece bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Pese al aislamiento inicial de su círculo primario, la mujer comenzó a recibir contención por parte de organizaciones no gubernamentales y de la Dirección de Asistencia a la Víctima.

La situación procesal del imputado y las medidas de restricción

El acusado continúa residiendo en la ciudad de Paraná y permanece en libertad mientras avanza el proceso de recolección de pruebas.

Recientemente, el Juzgado de Garantías de Paraná dispuso la prórroga por 90 días de las medidas de restricción de acercamiento que le prohíben tomar contacto con la víctima. Según advirtió el abogado querellante, el acusado ya habría incumplido estas disposiciones al amedrentar a profesionales de la prensa: “Amenazó a un periodista para que no investigue”, aseveró Brondo.

La querella adelantó que exigirá que la causa sea elevada a juicio oral y público, con el objetivo de lograr una condena de cumplimiento efectivo por los delitos de violencia de género, abusos sexuales y ciberacoso.