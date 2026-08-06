La Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná, a cargo de la fiscal Elizabeth Comas, investiga una causa de extrema gravedad contra un productor agropecuario de Entre Ríos. El hombre fue denunciado por su expareja, una mujer de 36 años, tras haber creado múltiples perfiles falsos en redes sociales donde publicaba fotografías íntimas sin su consentimiento y promocionaba presuntos servicios sexuales a su nombre. A la causa se le sumaron denuncias por dos episodios de abuso sexual ocurridos durante la convivencia.
"No a la monogamia": creó perfiles falsos para prostituir a su pareja y ella tuvo que irse de su provincia
Tras descubrir que su pareja difundía sus fotos íntimas ofreciendo servicios sexuales a su nombre, decidió mudarse de provincia por el estigma social y la falta de contención.
Perfiles falsos, difusión de imágenes íntimas y acusaciones de abuso
La relación entre la víctima y el acusado se desarrolló entre los años 2021 y 2024 en la localidad de Crespo, en Entre Ríos. Durante ese período, según consta en la presentación judicial, la mujer sufrió situaciones continuadas de violencia de género y sometimiento económico.
La ruptura definitiva se produjo en 2024, cuando la víctima descubrió la existencia de varias cuentas en las plataformas Instagram y X (ex Twitter) creadas por su pareja. En estos perfiles figuraban fotos suyas junto a descripciones como “No a la monogamia” y “Secretaria comprometida, pero no cazada (sic)”, mediante las cuales se ofrecían servicios de prostitución de manera apócrifa.
Tras radicar la primera denuncia ante la justicia entrerriana en 2025 por la difusión no consentida de material íntimo, la víctima logró romper el silencio en el marco de su asistencia psicológica y reveló haber sido sometida sexualmente en dos oportunidades durante 2021:
- Abuso tras el parto: El primer hecho ocurrió pocos días después de que la mujer diera a luz, cuando el hombre se aprovechó de su estado de vulnerabilidad física para forzar un contacto sexual.
- Ataque con objetos: El segundo hecho denunciado involucró la utilización de juguetes sexuales sin el consentimiento de la víctima.
Hostigamiento social y el éxodo hacia otra provincia
A raíz de la viralización de las imágenes y la falta de contención en su entorno cercano y laboral, la mujer tomó la decisión de abandonar Entre Ríos y radicarse en otra provincia junto a su hijo.
Su abogado patrocinante, Juan Brondo, remarcó el impacto psicológico que el episodio generó en la denunciante: “Su problema fue minimizado. No supieron contenerla ni asesorarla. Tiene terror a que la gente la haya visto desnuda en redes”, explicó el letrado al confirmar que la víctima permanece bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico.
Pese al aislamiento inicial de su círculo primario, la mujer comenzó a recibir contención por parte de organizaciones no gubernamentales y de la Dirección de Asistencia a la Víctima.
La situación procesal del imputado y las medidas de restricción
El acusado continúa residiendo en la ciudad de Paraná y permanece en libertad mientras avanza el proceso de recolección de pruebas.
Recientemente, el Juzgado de Garantías de Paraná dispuso la prórroga por 90 días de las medidas de restricción de acercamiento que le prohíben tomar contacto con la víctima. Según advirtió el abogado querellante, el acusado ya habría incumplido estas disposiciones al amedrentar a profesionales de la prensa: “Amenazó a un periodista para que no investigue”, aseveró Brondo.
La querella adelantó que exigirá que la causa sea elevada a juicio oral y público, con el objetivo de lograr una condena de cumplimiento efectivo por los delitos de violencia de género, abusos sexuales y ciberacoso.
En pocas palabras
- Difusión no consentida: Un hombre creó perfiles falsos para publicar fotos íntimas de su expareja y ofrecer servicios sexuales.
- Abusos sexuales: La víctima denunció además dos episodios de abuso ocurridos durante la relación.
- Exilio forzado: El estigma social y la falta de contención llevaron a la mujer a mudarse de provincia.