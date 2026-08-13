Preocupación por Jenna Ortega: delgadez notoria y hábitos poco saludables

Durante su participación en el segmento "How I Got Here" del medio Esquire, la publicación oficial en YouTube se llenó rápidamente con cientos de mensajes de usuarios que manifestaron su inquietud. Preguntas como “¿Qué le pasó a Jenna?” se repitieron masivamente, profundizando una vez más el debate en torno a los cánones de belleza, la indignación viral y los límites de las audiencias al emitir "diagnósticos exprés" en internet.

Jenna Ortega en la entrevista con Esquire. Copia de fotograma.

La frase de Jenna Ortega que encendió las alarmas

Más allá de los comentarios sobre su apariencia, la conversación tomó mayor densidad a partir de las propias declaraciones de Ortega. Al repasar sus inicios en Hollywood -industria en la que comenzó a trabajar a los nueve años con un papel en "Iron Man 3" y donde se formó en producciones como "Jane the Virgin" y "Stuck in the Middle"- la actriz elegida por Tim Burton recordó la extrema presión que se autoimponía desde pequeña: