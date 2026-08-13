Jenna Ortega (23) volvió a situarse en el centro del ojo público, pero esta vez no por un nuevo estreno ni por su increíble papel en la serie "Merlina" de Netflix. La reaparición de la actriz en una entrevista promocional encendió las alarmas de sus seguidores respecto de su bienestar físico y emocional.
Preocupación por Jenna Ortega: delgadez notoria y hábitos poco saludables
Entre sus declaraciones recordó la extrema presión que se autoimponía desde pequeña como actriz infantil
Durante su participación en el segmento "How I Got Here" del medio Esquire, la publicación oficial en YouTube se llenó rápidamente con cientos de mensajes de usuarios que manifestaron su inquietud. Preguntas como “¿Qué le pasó a Jenna?” se repitieron masivamente, profundizando una vez más el debate en torno a los cánones de belleza, la indignación viral y los límites de las audiencias al emitir "diagnósticos exprés" en internet.
La frase de Jenna Ortega que encendió las alarmas
Más allá de los comentarios sobre su apariencia, la conversación tomó mayor densidad a partir de las propias declaraciones de Ortega. Al repasar sus inicios en Hollywood -industria en la que comenzó a trabajar a los nueve años con un papel en "Iron Man 3" y donde se formó en producciones como "Jane the Virgin" y "Stuck in the Middle"- la actriz elegida por Tim Burton recordó la extrema presión que se autoimponía desde pequeña:
“Pasaba todo el día sin comer ni beber porque no quería estorbar”, confesó la actriz en Esquire.
Con el paso del tiempo, Ortega reconoció abiertamente que aquella conducta no era saludable. Asimismo, reflexionó sobre cómo su error fue no preocuparse lo suficiente por alimentarse bien ni por su propio bienestar.
Esta revelación confirmó que no se trata solo de una percepción estética actual, sino de un patrón de conducta que la propia intérprete calificó de dañino y que arrastra desde su infancia dentro de la industria del entretenimiento.
En pocas palabras
- Preocupación por Jenna Ortega: la actriz generó alarma en redes por sus declaraciones sobre hábitos poco saludables en su infancia.
- Declaraciones en Esquire: Ortega confesó que se autoexigía no comer ni beber para no molestar.