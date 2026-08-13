Denunciado por violencia y sin trabajo, así es la actualidad de Mario Cimarro de "Pasión de Gavilanes"

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Sin embargo ahora compartió un mensaje en sus redes sociales, el cual fue también emitido a través del programa "El verano se mueve" de Telecinco donde solicita ayuda a España para conseguir trabajo.

El actor, de 55 años, aseguró que lleva 5 años alejado de los proyectos audiovisuales, y que no es por una decisión personal, sino, según su propio testimonio, a un supuesto veto por parte de grandes productoras de Estados Unidos y Latinoamérica.

Además, Cimarro dijo que esta situación fue generada por Telemundo, ya que le ha bloqueado la posibilidad de trabajar en otras compañías como Televisa. “No se me caen los anillos por decirlo: necesito y quiero trabajar”, reconoce en el video.

“Telemundo a mí no me deja trabajar en ninguna parte. Yo estoy vetado por ellos. No puedo trabajar en sus producciones, pero tampoco dejan que los mánagers y representantes me consigan trabajos en otros lugares”, siguió explicando.

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A esta situación se le suma su divorcio con la eslovaca Bronislava Gregušová, con quien tiene una hija en común. La modelo también reveló en el podcast que tiene con su hermana que en varias ocasiones sufrió violencia doméstica durante su matrimonio con Cimarro. Actualmente Bronislava están en proceso de divorcio en Estados Unidos y ya vive en otro país.