Tributo a Queen: Master Stroke desembarca en Mendoza

Con más de una década de trayectoria, Master Stroke se ha consolidado como uno de los tributos más destacados de la región, gracias a su fidelidad sonora, su energía en escena y la conexión única que logra con el público.

Será una noche única para cantar, emocionarse y vibrar con un recorrido por el Queen más poderoso, con una puesta en escena impactante, vestuario, sonido y una interpretación que busca recrear la esencia de la banda en vivo. Un show que hará latir a Mendoza al ritmo de los himnos que marcaron la historia de la música.

Master Stroke: el tributo a Queen que conquistó a Brian May

La historia de Master Stroke comienza en 2016, cuando Emanuel Caradoso (voz) y Brian Morua (guitarra) empezaron a compartir covers de Queen en redes sociales. Uno de esos videos (Lily of the Valley) llegó tan lejos que el propio Brian May lo compartió en sus cuentas oficiales, abriendo las puertas a una audiencia internacional.

Con la incorporación de Manuel Olveira (bajo), Agustín Albertini (batería) y Alberto Ludueña (teclados), la banda se consolidó en 2018 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los tributos más destacados de Latinoamérica.

El vínculo con May volvió a sorprender en 2021, cuando el mítico guitarrista comenzó a seguir en su Instagram personal a Brian Morua. Pero el contacto no quedó sólo ahí, en septiembre del mismo año, Ema y Brian se propusieron homenajear a Freddie por el aniversario de su cumpleaños con una re-versión de armonías vocales y guitarras del himno "Don't Stop me Now"; Brian May no pasó por alto tal homenaje y lo compartió en su Instagram personal junto a un emocionante texto donde elogió públicamente la versión del tema describiéndola como “mucho más que un simple cover” y asegurando que incluso Freddie Mercury estaría agradecido.