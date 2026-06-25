Los Fabulosos Cadillacs vienen a Mendoza: ¿cuánto valen las entradas?

Platea general Sur-Norte $50.000

$50.000 Platea General Tempranillo $60.000

$60.000 Campo $70.000

$70.000 Platea VIP Malbec $90.000-$100.000 (zona central)

$90.000-$100.000 (zona central) Platea VIP Zone 1-2-3 $150.000

Los Fabulosos Cádillacs en Mendoza

Hay bandas que marcan una época y otras que terminan convirtiéndose en parte de la vida de millones de personas. A 40 años de sus comienzos, Los Fabulosos Cadillacs ocupan un lugar único en la escena de la música latinoamericana, con un repertorio que trascendió generaciones y se transformó en una colección de himnos populares.

“Matador”, “Vasos Vacíos”, “Mal Bicho”, “Siguiendo la Luna” y “Manuel Santillán, El León” son algunas de las canciones que forman parte de una obra que sigue vigente y continúa emocionando a públicos de todas las edades.

La banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El LFC Tour 2026 los encuentra recorriendo escenarios de América, Europa y Estados Unidos, reafirmando el alcance global de una propuesta artística que derribó fronteras y se convirtió en una referencia fundamental de la música en español.

Vicentico y Flavio, piedras angulares de Los Fabulosos Cádillacs.

Una celebración de 40 años

Dueños de una de las trayectorias más influyentes y perdurables del rock latinoamericano, Los Fabulosos Cadillacs construyeron una identidad propia que fusionó rock, ska, reggae, punk y ritmos latinos, dando forma a un sonido que dejó una huella imborrable en la cultura popular.

A lo largo de su historia, los Cádillacs cosecharon reconocimientos internacionales, giras multitudinarias y momentos decisivos que consolidaron su lugar entre los grandes nombres de la música iberoamericana.

Desde el emblemático MTV Unplugged hasta sus reconocimientos en los Latin Grammy y el Grammy anglo, los Cadillacs consolidaron una trayectoria única, con una proyección global que los ubica entre las bandas más influyentes de su generación.

Con una puesta impactante y un repertorio que atraviesa generaciones, el sábado 19 de septiembre Mendoza será parte de esta celebración histórica. El Teatro Griego Frank Romero Day recibirá a una banda que convirtió sus canciones en memoria colectiva y que, cuatro décadas después, sigue demostrando por qué su música sigue vigente.