Nolocepa, Nahuel Jofré y Facundo Merelo presentan "Cuyanas Canciones" en el Le Parc

El espectáculo ofrecerá un recorrido por los universos musicales de ambos proyectos, culminando con un momento especial donde todos los artistas se unirán sobre el escenario.

Trío Nolocepa.

Por un lado, el trío Nolocepa compartirá su mirada sobre géneros tradicionales como la tonada y la cueca, renovando el repertorio de raíz con elegancia y profundidad. La agrupación, integrada por Javier Lucero y Marco Merlo en guitarras junto a Mauricio Emiliano Echevarrieta en guitarrón y voz, interpreta a autores clásicos como Félix Dardo Palorma, Anselmo Bustos y Ernesto Villavicencio, así como a creadores contemporáneos de la talla de Guillermo Micieli, Martín Morales y Fabiano Navarro, combinando el respeto por el estilo original con arreglos propios de gran delicadeza.