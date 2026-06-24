El viernes 26 de junio, a las 21, las agrupaciones Nolocepa y el dúo integrado por Nahuel Jofré y Facundo Merelo se presentarán en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.
Nolocepa, Nahuel Jofré y Facundo Merelo presentan "Cuyanas Canciones" en el Le Parc
Una velada donde la tradición y la creación contemporánea dialogarán en una misma celebración de la identidad regional.
El espectáculo ofrecerá un recorrido por los universos musicales de ambos proyectos, culminando con un momento especial donde todos los artistas se unirán sobre el escenario.
Por un lado, el trío Nolocepa compartirá su mirada sobre géneros tradicionales como la tonada y la cueca, renovando el repertorio de raíz con elegancia y profundidad. La agrupación, integrada por Javier Lucero y Marco Merlo en guitarras junto a Mauricio Emiliano Echevarrieta en guitarrón y voz, interpreta a autores clásicos como Félix Dardo Palorma, Anselmo Bustos y Ernesto Villavicencio, así como a creadores contemporáneos de la talla de Guillermo Micieli, Martín Morales y Fabiano Navarro, combinando el respeto por el estilo original con arreglos propios de gran delicadeza.
Por su parte, los cantautores Nahuel Jofré y Facundo Merelo presentarán sus canciones atravesadas por la poesía, el paisaje y la sensibilidad de la nueva canción cuyana. Compañeros de proyectos musicales desde 2012, los músicos consolidaron una simbiosis creativa que los llevó a compartir la grabación de cinco discos de estudio y una gira por Europa en 2019.
En esta oportunidad, la dupla unirá sus voces y guitarras en un repertorio fraternal que, además de composiciones propias, incluye clásicos del rock y del folclore argentino y latinoamericano.