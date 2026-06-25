El ensamble vocal Vox Prima presenta "Espejos" en el Museo Fader

Actualmente, el ensamble se presenta en un renovado formato de ocho voces mixtas, integrado por cantantes experimentados y reconocidos músicos del ámbito nacional e internacional.

Sus integrantes son Griselda López Zalba y Luciana Orellana (Sopranos), Laura Cabrera y Mariana Jordán (Contraltos), Gabriel Flores y Juan Pablo Raimondo (Tenores) y Diego Flores y Luciano Luz (Bajos). Dirección: Maestro Ricardo Portillo.

Un viaje entre la luz y la sombra

El repertorio de "Espejos", al igual que su aclamado predecesor "Crisopeya", ha sido diseñado bajo un guion cuidadoso que busca propiciar una atmósfera cargada de misticismo. A través de composiciones que van desde obras históricas hasta piezas contemporáneas, el ensamble aborda la dualidad entre la realidad y la irrealidad, el origen y la muerte, y la constante interacción de fuerzas opuestas.

Su objetivo es que el público trascienda lo musical y recupere el mensaje de la incertidumbre y el cambio como parte de un proceso de humanidad. Algunas de las piezas celebran la evolución personal, mientras que otras invitan a una mirada profunda hacia los reflejos en las distintas edades de la vida, logrando esa conexión íntima donde el público y los coreutas vibran en la misma sintonía.

Con un recorrido que incluye hitos como el festival San Juan Canta (2019), el Festival Internacional de Música de Cámara y las vendimias departamentales, Vox Prima viene de cosechar excelentes críticas en Chile tras su participación en el 2° Encuentro Coral UC en el Auditorio del Centro de Extensión Oriente de la Universidad Católica.

La cita, en esta oportunidad, promete ser una oportunidad ideal para disfrutar de la madurez artística de un grupo que canta "lo suficiente como para saber lo que hace, pero no tanto como para perder la emoción de cada nota", según expresaron.

La entrada es gratuita con inscripción previa mediante link de inscripción.