El 19 de septiembre a las 21 Los Fabulosos Cádillacs regresan a Mendoza. Se presentarán en el teatro griego Frank Romero Day y las entradas salen a la venta este jueves a las 12 en el sitio www.feverup.com con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con VISA y Mastercard.
Los Fabulosos Cadillacs vienen a Mendoza y este jueves comienza la venta de entradas
Los Fabulosos celebran cuatro décadas de trayectoria con un show único en el Teatro Griego Frank Romero Day
La presentación en nuestra provincia es parte de su LFC Tour 2026 40 Aniversario, una gira mundial que recorre América Latina, Estados Unidos y Europa.
Los Fabulosos Cádillacs en Mendoza
Hay bandas que marcan una época y otras que terminan convirtiéndose en parte de la vida de millones de personas. A 40 años de sus comienzos, Los Fabulosos Cadillacs ocupan un lugar único en la escena de la música latinoamericana, con un repertorio que trascendió generaciones y se transformó en una colección de himnos populares.
“Matador”, “Vasos Vacíos”, “Mal Bicho”, “Siguiendo la Luna” y “Manuel Santillán, El León” son algunas de las canciones que forman parte de una obra que sigue vigente y continúa emocionando a públicos de todas las edades.
La banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El LFC Tour 2026 los encuentra recorriendo escenarios de América, Europa y Estados Unidos, reafirmando el alcance global de una propuesta artística que derribó fronteras y se convirtió en una referencia fundamental de la música en español.
Una celebración de 40 años
Dueños de una de las trayectorias más influyentes y perdurables del rock latinoamericano, Los Fabulosos Cadillacs construyeron una identidad propia que fusionó rock, ska, reggae, punk y ritmos latinos, dando forma a un sonido que dejó una huella imborrable en la cultura popular.
A lo largo de su historia, la banda cosechó reconocimientos internacionales, giras multitudinarias y momentos decisivos que consolidaron su lugar entre los grandes nombres de la música iberoamericana.
Desde el emblemático MTV Unplugged hasta sus reconocimientos en los Latin Grammy y el Grammy anglo, los Cadillacs consolidaron una trayectoria única, con una proyección global que los ubica entre las bandas más influyentes de su generación.
Con una puesta impactante y un repertorio que atraviesa generaciones, el sábado 19 de septiembre Mendoza será parte de esta celebración histórica. El Teatro Griego Frank Romero Day recibirá a una banda que convirtió sus canciones en memoria colectiva y que, cuatro décadas después, sigue demostrando por qué su música sigue vigente.