Los Fabulosos Cadillacs vienen a Mendoza y este jueves comienza la venta de entradas

“Matador”, “Vasos Vacíos”, “Mal Bicho”, “Siguiendo la Luna” y “Manuel Santillán, El León” son algunas de las canciones que forman parte de una obra que sigue vigente y continúa emocionando a públicos de todas las edades.

La banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El LFC Tour 2026 los encuentra recorriendo escenarios de América, Europa y Estados Unidos, reafirmando el alcance global de una propuesta artística que derribó fronteras y se convirtió en una referencia fundamental de la música en español.

Vicentico y Flavio, piedras angulares de Los Fabulosos Cádillacs.

Una celebración de 40 años

Dueños de una de las trayectorias más influyentes y perdurables del rock latinoamericano, Los Fabulosos Cadillacs construyeron una identidad propia que fusionó rock, ska, reggae, punk y ritmos latinos, dando forma a un sonido que dejó una huella imborrable en la cultura popular.

A lo largo de su historia, la banda cosechó reconocimientos internacionales, giras multitudinarias y momentos decisivos que consolidaron su lugar entre los grandes nombres de la música iberoamericana.

Desde el emblemático MTV Unplugged hasta sus reconocimientos en los Latin Grammy y el Grammy anglo, los Cadillacs consolidaron una trayectoria única, con una proyección global que los ubica entre las bandas más influyentes de su generación.

Con una puesta impactante y un repertorio que atraviesa generaciones, el sábado 19 de septiembre Mendoza será parte de esta celebración histórica. El Teatro Griego Frank Romero Day recibirá a una banda que convirtió sus canciones en memoria colectiva y que, cuatro décadas después, sigue demostrando por qué su música sigue vigente.