Mendoza a los pies del tirano: el aplaudido Ricardo III de Joaquín Furriel

Furriel compone a un Ricardo III manipulador (demasiado manipulador), una persona que busca conseguir lo que desea (el poder, la corona) y no teme emplear métodos sanguinarios para conseguirlo. Pero también, el actor se da tiempo para salirse por un momento de personaje e interactuar con el público. Esa ruptura de la cuarta pared es algo que me encanta, me emociona y me hace sentir parte de la obra por un momento.

A su lado, el elenco que lo acompaña es una pieza fundamental de la historia. Se trata de un grupo de actores de primer nivel que demuestran mucha versatilidad al momento de alternar entre diversos personajes que, de alguna u otra forma, afectan la vida de Ricardo III.

Arriba del escenario brillan Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater, quienes aportan solidez y profundidad a esta potente tragedia.

Joaquín Furriel encarna a Ricardo, un líder marcado por la deformidad física y una ambición desmedida que lo impulsa a cometer actos extremos en su ascenso al trono.

"La verdadera historia de Ricardo III" puede no ser el clásico fiel que algunos esperan (o que por lo menos yo esperaba ver), pero es, sin dudas, una de las experiencias teatrales más impactantes y audaces que se puede ver en la cartelera actual.