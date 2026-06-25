"Mi reino por un caballo", la célebre frase que inmortalizó Shakespeare adquirió un sentido completamente nuevo para mi después de ver "La verdadera historia de Ricardo III", la ambiciosa y disruptiva puesta en escena dirigida por Calixto Bieito que se está presentando durante estos días en el Teatro Mendoza.
Mendoza a los pies del tirano: el aplaudido Ricardo III de Joaquín Furriel
Joaquín Furriel deslumbra a los mendocinos con una versión disruptiva y feroz del clásico de William Shakespeare
Asistí al teatro esperando encontrar una obra de Shakespeare clásica, de época, con texto "duro" y acartonada, pero puedo decir que hallé algo completamente diferente y me gustó. El verdadero motor de "La verdadera historia de Ricardo III" es Joaquín Furriel. El actor me cautivó con una interpretación física y vocal descomunal: no para un solo segundo sobre las tablas.
Lo más llamativo es la puesta en escena, la cual le ofrece al espectador un despliegue visual de altísimo impacto técnico. Desde la sorpresiva aparición de un auto que desciende desde el techo del escenario hasta el uso de elementos más simples pero con mucho peso en la trama como sangre, tierra y demás, todo sirve para poder graficar lo que fue parte de la vida de uno de los tiranos más importantes de la historia mundial.
Furriel compone a un Ricardo III manipulador (demasiado manipulador), una persona que busca conseguir lo que desea (el poder, la corona) y no teme emplear métodos sanguinarios para conseguirlo. Pero también, el actor se da tiempo para salirse por un momento de personaje e interactuar con el público. Esa ruptura de la cuarta pared es algo que me encanta, me emociona y me hace sentir parte de la obra por un momento.
A su lado, el elenco que lo acompaña es una pieza fundamental de la historia. Se trata de un grupo de actores de primer nivel que demuestran mucha versatilidad al momento de alternar entre diversos personajes que, de alguna u otra forma, afectan la vida de Ricardo III.
Arriba del escenario brillan Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater, quienes aportan solidez y profundidad a esta potente tragedia.
"La verdadera historia de Ricardo III" puede no ser el clásico fiel que algunos esperan (o que por lo menos yo esperaba ver), pero es, sin dudas, una de las experiencias teatrales más impactantes y audaces que se puede ver en la cartelera actual.