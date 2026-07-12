Vacaciones de Invierno Mendoza 2026: "Gladiadoras K POP - Golden Power" en el Bustelo

El show será el miércoles 15 de julio a las 17 y las entradas tienen un valor de $30.000 a $45.000 y se pueden conseguir en EntradaWeb.

Con toda la potencia musical la gira apuesta por la fuerza de la música en vivo. El talento de las voces y una potente banda en vivo con guitarra eléctrica, bajo y teclados, aporta una textura orgánica y energética que eleva cada hit a una nueva dimensión.