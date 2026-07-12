Las vacaciones de invierno se viven con sonido K POP en el Auditorio Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Mendoza es una de las ciudades elegidas para la gira latinoamericana de uno de los shows más impactantes del año. "Gladiadoras K POP - Golden Power" llega a la provincia con un despliegue fenomenal de carisma, potencia y una estética impactante que redefine el concepto de show en vivo dentro del género.
Vacaciones de Invierno Mendoza 2026: "Gladiadoras K POP - Golden Power" en el Bustelo
Un show de alto impacto que fusiona la energía del género con efectos especiales de última generación, banda en vivo y un despliegue escénico épico
El show será el miércoles 15 de julio a las 17 y las entradas tienen un valor de $30.000 a $45.000 y se pueden conseguir en EntradaWeb.
Con toda la potencia musical la gira apuesta por la fuerza de la música en vivo. El talento de las voces y una potente banda en vivo con guitarra eléctrica, bajo y teclados, aporta una textura orgánica y energética que eleva cada hit a una nueva dimensión.
Entradas para "Gladiadoras K POP - Golden Power"
En el fascinante universo Idol, tres amigas mega stars cumplen una misión secreta: proteger al mundo con su música y mantenerlo a salvo de las fuerzas del mal. Pero esta armonía está en peligro… Un grupo de demonios se hará pasar por ídolos para robarles a sus fans y así debilitar la barrera protectora que impide el dominio de la oscuridad. ¿Podrán nuestras gladiadoras vencer al mal y salvar el mundo?
Una aventura musical donde el público será clave para completar esta súper misión, porque la música vive en nuestro corazón, el poder está en nuestras manos… ¡y nuestras voces suenan más fuertes cuando están juntas!