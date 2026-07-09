La obra teatral "San Martín, un caballero del principio al fin" regresó a los escenarios mendocinos en estas vacaciones de invierno. Habrá funcioneshasta el 12 de julio todos los días a las 16, en la sala de la Nave Cultural (Av. España y Juan Agustín Maza, Ciudad). La propuesta, que combina risas, música en vivo y una original mirada sobre la gesta heroica, busca acercar la historia argentina de forma lúdica tanto a grandes como a chicos; las localidades ya se encuentran disponibles con una promoción exclusiva de 2x1 para todas las funciones y pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma EntradaWeb.
Vacaciones de invierno en Mendoza: vuelve "San Martín, un caballero del principio al fin"
La exitosa comedia histórica que ya cautivó a más de 20.000 espectadores regresó a a la cartelera mendocina con funciones diarias y una promoción de 2x1 en sus localidades
El espectáculo, que ya se ha convertido en un verdadero fenómeno del teatro infantil y ATP en la región tras haber superado la barrera de los 20.000 espectadores en sus temporadas previas, se destaca por humanizar la figura del prócer máximo de nuestra patria.
A través de un despliegue escénico que entrelaza comedia, aventura y pasajes musicales de gran dinamismo, la puesta logra derribar la solemnidad del bronce escolar para mostrar el lado más cercano, ingenioso y noble de José de San Martín. La propuesta no solo busca capturar la atención de los más pequeños de la casa mediante gags visuales y ritmos pegadizos, sino que también ofrece constantes guiños de humor e información histórica que los adultos disfrutan y agradecen por igual.
Esta esperada reposición es una de las alternativas culturales y recreativas más accesibles del circuito oficial para este receso invernal. La producción ha dispuesto el beneficio de duplicar las entradas sin costo adicional durante todo el ciclo. Se recomienda al público asegurar sus ubicaciones con antelación, dado que la capacidad de la sala de la Nave Cultural es limitada y el espectáculo suele agotar localidades rápidamente debido a su alta convocatoria.
Ficha Técnica y Datos Útiles
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Espectáculo: "San Martín, un caballero del principio al fin"
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Temporada: Del 8 al 12 de julio
Horario: 16:00 hs (Ppuntual)
Lugar: Nave Cultural (España y Maza, Ciudad de Mendoza)
Entradas y Promoción: 2x1 en todas las funciones. Venta anticipada online en EntradaWeb.