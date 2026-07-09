Vacaciones de invierno en Mendoza: vuelve "San Martín, un caballero del principio al fin"

El espectáculo, que ya se ha convertido en un verdadero fenómeno del teatro infantil y ATP en la región tras haber superado la barrera de los 20.000 espectadores en sus temporadas previas, se destaca por humanizar la figura del prócer máximo de nuestra patria.

"San Martín, un caballero de principio a fin", una propuesta para toda la familia en vacaciones de invierno en Mendoza.

A través de un despliegue escénico que entrelaza comedia, aventura y pasajes musicales de gran dinamismo, la puesta logra derribar la solemnidad del bronce escolar para mostrar el lado más cercano, ingenioso y noble de José de San Martín. La propuesta no solo busca capturar la atención de los más pequeños de la casa mediante gags visuales y ritmos pegadizos, sino que también ofrece constantes guiños de humor e información histórica que los adultos disfrutan y agradecen por igual.