Inicio Sociedad Corte de agua
Buenos Aires

Corte de agua: trabajos programados en la red dejan sin servicio varias zonas a lo largo del día

ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una varias zonas por tiempo indeterminado

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: trabajos programados en la red dejan sin servicio varias zonas a lo largo del día

Corte de agua: trabajos programados en la red dejan sin servicio varias zonas a lo largo del día

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 7 de abril de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

corte de agua en buenos aires (1)
Hay trabajos programados en los barrios Austral y Luz y Fuerza y en Punta Alta.

Hay trabajos programados en los barrios Austral y Luz y Fuerza y en Punta Alta.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas sobre la red de agua en los Barrios Austral, y Luz y Fuerza, en Bahía Blanca.

Los trabajos, que forman parte de la obra de recambio de redes en los sectores afectados por la inundación del año último, se ejecutarán sobre las calles: Patagones y Salinas Chicas, ambas entre Haití y Baigorria; y sobre calle Rincón en su intersección con Patagones y Salinas Chicas.

Durante el transcurso de las tareas, se afectará el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles D’Orbigny, Monseñor D´Andrea, Indiada y Baigorria. Además, habrán tareas en la red de agua potable en la intersección de las calles Jujuy y La Paz, en Punta Alta. Los trabajos prevén la afectación del servicio en Nueva Bahía Blanca, durante su ejecución.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar