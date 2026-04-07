Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 7 de abril de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: trabajos programados en la red dejan sin servicio varias zonas a lo largo del día
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una varias zonas por tiempo indeterminado
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas sobre la red de agua en los Barrios Austral, y Luz y Fuerza, en Bahía Blanca.
Los trabajos, que forman parte de la obra de recambio de redes en los sectores afectados por la inundación del año último, se ejecutarán sobre las calles: Patagones y Salinas Chicas, ambas entre Haití y Baigorria; y sobre calle Rincón en su intersección con Patagones y Salinas Chicas.
Durante el transcurso de las tareas, se afectará el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles D’Orbigny, Monseñor D´Andrea, Indiada y Baigorria. Además, habrán tareas en la red de agua potable en la intersección de las calles Jujuy y La Paz, en Punta Alta. Los trabajos prevén la afectación del servicio en Nueva Bahía Blanca, durante su ejecución.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.