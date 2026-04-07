Corte de agua: trabajos programados en la red dejan sin servicio varias zonas a lo largo del día

Los trabajos, que forman parte de la obra de recambio de redes en los sectores afectados por la inundación del año último, se ejecutarán sobre las calles: Patagones y Salinas Chicas, ambas entre Haití y Baigorria; y sobre calle Rincón en su intersección con Patagones y Salinas Chicas.

Durante el transcurso de las tareas, se afectará el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles D’Orbigny, Monseñor D´Andrea, Indiada y Baigorria. Además, habrán tareas en la red de agua potable en la intersección de las calles Jujuy y La Paz, en Punta Alta. Los trabajos prevén la afectación del servicio en Nueva Bahía Blanca, durante su ejecución.

Recomendaciones ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.