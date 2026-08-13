Vouchers educativos: flexibilizan las exigencias a familias con deudas

Qué pasa con las familias que registren deudas de vouchers educativos

La modificación central de esta norma alcanza de forma directa a la morosidad en el pago del arancel mensual de las instituciones de enseñanza privada. Hasta esta publicación, registrar dos cuotas impagas provocaba la suspensión preventiva, mientras que acumular tres meses de mora derivaba en la cancelación definitiva de los vouchers educativos.

Con la entrada en vigencia de esta modificación reglamentaria, el atraso en el pago a la institución educativa no derivará en la pérdida automática del cobro. La Casa Rosada fundamentó el cambio en la necesidad de resguardar el trayecto escolar de los menores inscritos, impidiendo que los inconvenientes socioeconómicos del hogar interrumpan su escolaridad.

Desde el sector educativo privado se señaló que la morosidad promedio en los establecimientos alcanza aproximadamente al 11% de la matrícula registrada. La cifra refleja un incremento en comparación con el 7% informado durante el período lectivo anterior por entidades privadas como la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

A pesar del alivio normativo para los beneficiarios, las autoridades remarcaron que la suspensión de estas cláusulas sancionatorias no implica una condonación de deudas. Cada grupo familiar mantendrá la obligación de regularizar sus saldos adeudados directamente con las autoridades del colegio correspondiente.

Exigencias y requisitos para acceder a los vouchers educativos

A pesar de los cambios aplicados al seguimiento mensual, las condiciones de elegibilidad para acceder a los vouchers educativos continúan sin modificaciones. El programa de asistencia escolar se mantiene focalizado en los sectores vulnerables y de ingresos medios que eligen el sistema privado subvencionado.

Las familias postulantes deben contar con ingresos que no superen el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para conservar la ayuda económica. Asimismo, la medida alcanza únicamente a los estudiantes de hasta 10 años o hasta 18 años matriculados en instituciones educativas públicas de gestión privada que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.

Cambios en las exigencias de los vouchers educativos para garantizar la continuidad de los alumnos en los colegios privados.

La Secretaría de Educación ratificó que la suspensión del seguimiento de irregularidades administrativas mantendrá su validez hasta la culminación del actual año escolar. Las autoridades nacionales continuarán evaluando el comportamiento del padrón con el propósito de resolver los criterios de fiscalización que se implementarán a partir del ciclo lectivo 2027.

Controles previstos para el ciclo lectivo 2027 y los vouchers educativos

El congelamiento de las sanciones administrativas sobre los vouchers educativos funcionará como un período de prueba para medir el impacto real de la morosidad en la deserción escolar. Durante los próximos meses, los equipos técnicos analizarán los reportes enviados por las escuelas de todo el país.

El objetivo central radica en perfeccionar el sistema de asistencia estatal sin perjudicar la economía de las instituciones educativas privadas, las cuales afrontan costos operativos crecientes. Se busca un equilibrio entre la sustentabilidad del colegio y la continuidad pedagógica del alumno.