La señal de que debes renovar tus neumáticos de forma urgente

Las grietas o protuberancias en los laterales representan un peligro grave al volante. Una deformación exterior evidencia daños severos en la estructura interna del material. La instalación de neumáticos sin rodar es ineludible ante irregularidades físicas notorias.

Qué perjudica

El compuesto elástico pierde propiedades de adherencia con los años aunque mantenga ranuras profundas. La exposición prolongada al sol o a temperaturas extremas reduce drásticamente la capacidad de frenado. La fecha de fabricación figura mediante un código numérico ubicado en el flanco exterior de la rueda.

Las vibraciones anómalas o ruidos extraños alertan sobre anomalías mecánicas. El comportamiento inestable obliga a revisar inmediatamente el balanceo o el estado de la suspensión. El mantenimiento adecuado previene un deterioro acelerado de las gomas.

La presión recomendada

El cuidado de las gomas es vital para la seguridad del auto.

Mantener el nivel de aire indicado en el manual prolonga la duración del caucho. La falta de inflado acelera la destrucción de los laterales por fricción. Un exceso de presión gasta velozmente la zona central de la banda de rodadura.

Las ruedas conforman el único punto de contacto físico con el asfalto. Las piezas transmiten las fuerzas de aceleración o dirección hacia el suelo. Una revisión periódica con un especialista despeja dudas sobre el estado general de los neumáticos.