El mini auto eléctrico que sorprendió a Matías Antico y ya se vende en Uruguay: ¿puede llegar a Argentina?

El Citroën Ami tiene una autonomía de 75 km / h. Foto: archivo

Diseño pensado para reducir costos en un auto eléctrico que gana adeptos

El modelo tiene capacidad para dos personas y fue desarrollado con una estructura simétrica que permite simplificar su fabricación. Incluso las puertas son intercambiables: una abre hacia adelante y la otra hacia atrás.

En Europa está homologado como cuadriciclo ligero L6e, una categoría que, dependiendo de la legislación de cada país, permite conducir este tipo de vehículos desde los 15 años con licencia de ciclomotor o, en algunos casos, sin registro.

El Citroën Ami compite directamente con el Fiat Topolino, otro de los modelos destacados de este segmento en Europa. Su precio se ubica actualmente entre 6.500 y 9.300 euros, según el mercado.

Una de las atractivas versiones que tiene el Citroën Ami. Foto: archivo.

En Argentina, el vehículo fue probado por Matías Antico, especialista y comunicador con amplia trayectoria en el mundo automotor. Sin embargo, por ahora el Ami no se comercializa oficialmente en el país.

Citroën ya lo mostró en distintas acciones promocionales, incluidas presentaciones en la Costa Atlántica, mientras analiza su expansión regional. En Uruguay, en cambio, el pequeño eléctrico ya está disponible para la venta.

Su posible llegada a Argentina dependerá de las decisiones comerciales de la marca y de las condiciones que encuentre el modelo para ingresar al mercado local. Habrá que estar atentos.