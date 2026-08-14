El mini auto eléctrico que sorprendió a Matías Antico y ya se vende en Uruguay: ¿puede llegar a Argentina?

El avance de los autos eléctricos sumó una alternativa llamativa por sus dimensiones y características: el Citroën Ami, un pequeño cuadriciclo desarrollado para el andar urbano y trayectos cortos.
Con apenas 2,41 metros de largo y un peso de 483 kilos, el modelo puede moverse con facilidad en calles congestionadas y ocupar muy poco espacio al estacionar. Su velocidad máxima es de 45 km/h y cuenta con una autonomía de hasta 75 kilómetros.
El Ami utiliza una batería de 5,5 kWh que puede cargarse en un enchufe doméstico convencional. Una carga completa demanda aproximadamente cuatro horas, mientras que el motor eléctrico entrega 8 caballos de fuerza, equivalentes a 6 kW.
Diseño pensado para reducir costos en un auto eléctrico que gana adeptos
El modelo tiene capacidad para dos personas y fue desarrollado con una estructura simétrica que permite simplificar su fabricación. Incluso las puertas son intercambiables: una abre hacia adelante y la otra hacia atrás.
En Europa está homologado como cuadriciclo ligero L6e, una categoría que, dependiendo de la legislación de cada país, permite conducir este tipo de vehículos desde los 15 años con licencia de ciclomotor o, en algunos casos, sin registro.
El Citroën Ami compite directamente con el Fiat Topolino, otro de los modelos destacados de este segmento en Europa. Su precio se ubica actualmente entre 6.500 y 9.300 euros, según el mercado.
En Argentina, el vehículo fue probado por Matías Antico, especialista y comunicador con amplia trayectoria en el mundo automotor. Sin embargo, por ahora el Ami no se comercializa oficialmente en el país.
Citroën ya lo mostró en distintas acciones promocionales, incluidas presentaciones en la Costa Atlántica, mientras analiza su expansión regional. En Uruguay, en cambio, el pequeño eléctrico ya está disponible para la venta.
Su posible llegada a Argentina dependerá de las decisiones comerciales de la marca y de las condiciones que encuentre el modelo para ingresar al mercado local. Habrá que estar atentos.
En pocas palabras
- Citroën Ami: un cuadriciclo eléctrico para ciudad, mide 2,41 metros y pesa 483 kilos.
- Características: ofrece 75 km de autonomía, velocidad máxima de 45 km/h y carga doméstica en 4 horas.
- Mercado: ya se vende en Uruguay y compite con el Fiat Topolino; su llegada a Argentina se analiza.