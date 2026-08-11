Correa de distribución del auto: cada cuántos kilómetros se le cambia

El problema es que muchos son conscientes de que hay que cambiarla, pero se dejan estar o simplemente solo se dedican solamente a cambiarle el aceite al motor del auto y adiós.

Auto: función de la la correa de distribución

La correa distribución tiene la tarea de coordinar el movimiento del cigüeñal del auto con el árbol de levas.

El cigüeñal del vehículo es un eje giratorio, que convierte el movimiento alternativo de un pistón a uno giratorio. Mientras que el árbol de levas, tiene como función regular el movimiento de las válvulas de admisión y de escape.

La correa de distribución tiene que ser reemplazada a determinados kilómetros, dependiendo del modelo del auto

Cuando este componente no es reemplazado en tiempo y forma, se puede cortar de un momento para otro, provocando que las piezas sincronizadas del motor choquen entre sí y queden retorcidas, causando daños más que significativos y costosos para todo propietario de un auto.

Lo que más se preguntan los usuarios de los autos, es cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución.

Cada cuántos kilómetros se le cambia la correa de distribución al auto

No todos los autos son iguales, por lo que cada fabricante recomienda una determinada cantidad de kilómetros recorridos para el cambio de la correa de distribución. Estas recomendaciones, por lo general, figuran en el manual de uso del vehículo y deberían ser respetadas a rajatabla.

Lo que hay que saber sobre la correa de distribución del auto: