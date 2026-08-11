Correa de distribución del auto: cada cuántos kilómetros se le cambia

Toda persona que tiene un auto sabe que, cada determinada cantidad de kilómetros, hay que cambiarle la correa de distribución al auto. Es casi una obligación para lograr un buen funcionamiento del vehículo. Si se deja de lado y uno lo ignora, las consecuencias pueden ser caóticas
¿Para tanto? Claro que sí. La correa de distribución es una de las piezas más importantes del auto y es un componente del motor que merece un cuidado especial.
Sucede que si la correa de distribución del auto lleva a cortarse, el motor dejará de funcionar casi al instante, provocando una falla en la sincronización de varios componentes, llegando a romperse muchos de ellos.
El problema es que muchos son conscientes de que hay que cambiarla, pero se dejan estar o simplemente solo se dedican solamente a cambiarle el aceite al motor del auto y adiós.
Auto: función de la la correa de distribución
La correa distribución tiene la tarea de coordinar el movimiento del cigüeñal del auto con el árbol de levas.
El cigüeñal del vehículo es un eje giratorio, que convierte el movimiento alternativo de un pistón a uno giratorio. Mientras que el árbol de levas, tiene como función regular el movimiento de las válvulas de admisión y de escape.
La correa de distribución tiene que ser reemplazada a determinados kilómetros, dependiendo del modelo del auto
Cuando este componente no es reemplazado en tiempo y forma, se puede cortar de un momento para otro, provocando que las piezas sincronizadas del motor choquen entre sí y queden retorcidas, causando daños más que significativos y costosos para todo propietario de un auto.
Lo que más se preguntan los usuarios de los autos, es cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución.
Cada cuántos kilómetros se le cambia la correa de distribución al auto
No todos los autos son iguales, por lo que cada fabricante recomienda una determinada cantidad de kilómetros recorridos para el cambio de la correa de distribución. Estas recomendaciones, por lo general, figuran en el manual de uso del vehículo y deberían ser respetadas a rajatabla.
Lo que hay que saber sobre la correa de distribución del auto:
- Las automotrices recomiendan que el cambio de correa de distribución se realice entre los 65,000 kilómetros y los 130,000 kilómetros.
- Un vehículo que recorre calles a diario por zonas urbanas, lo más seguro es que tenga que ajustarse al máximo sobre la sugerencia de cambio de distribución que propone el fabricante. Se supone que un auto que transita por zonas urbanas todo el día, el desgaste de la correa de distribución será mayor que un auto que no lo hace.
- Sí el auto viaja todos los días por zona suburbanas y no en zonas urbanas, donde el tráfico provoca un deterioro excesivo, lo más probable es que el desgaste de la correa de distribución vaya en sintonía con la sugerencia de cambio que propone el fabricante del auto.
En pocas palabras
- Correa de distribución: Es una pieza vital del motor que coordina el cigüeñal y el árbol de levas.
- Consecuencias de rotura: Si se corta, el motor deja de funcionar y puede causar daños costosos.
- Intervalo de cambio: Varía entre 65.000 y 130.000 km según el fabricante y el uso del vehículo.