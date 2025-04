Rescató a 10 perros y cuida a más de 200 en un refugio: "Mi amor por los animales es de siempre"

Andrea.jpg "Tuve la suerte de que a mi esposo le encantan los animales, igual que a mí", cuenta Andrea. Gentileza

Desde hace casi cuatro años, Andrea también es voluntaria en el refugio Ángeles de Cuatro Patas, en Godoy Cruz. “Generalmente voy tres veces por semana, pero si hace falta, voy también sábados, domingos y feriados. Ahí supe más del abandono. Uno sabe, pero no lo vive hasta que está en un refugio. Los viejitos… ¡La cantidad de viejitos que tiran! enfermos, ciegos, con enfermedades renales… Siempre estamos llorando. Beatriz (la encargada) a veces no llega a salvarlos. Me da mucha pena”, relata.

La historia de Manuel, un perro ciego, viejo y un "amor"

Entre sus historias más conmovedoras está la de Manuel. “Hace un año lo atropellaron en el barrio La Gloria. Le quebraron las patitas y la cadera. Es una cruza con ovejero, gigante. Bea pedía ayuda y nadie podía ir. Estuvo tirado tres días. Lo operaron con ayuda de la gente. En el refugio estuvo muy mal, no quería comer, lloraba de día y de noche. Yo dudaba porque siempre traigo perritos que puedo levantar”, recuerda y agrega: “Pero le dimos una última chance. Me lo traje. Lo tenía que sacar, levantar, entrar, todos los días. Estuve más de un mes así. Mi marido me ayudaba cuando estaba. Manuel ahora debe pesar 40 kilos. Perdió un ojito, es viejito, pero camina, gruñe, y es un amor”.

andrea y sus perros.jpg "Ellas son hermanitas y mañosas. Llegaron muy chiquitas", dijo Andrea a Diario UNO. Gentileza

Como Manuel, Andrea ha rescatado a muchos otros. “Clarita, que es Ana Clara, era la más viejita del refugio. La tengo hace tres años. Ahora la tiene mi hija, porque la ama. Así yo pude traerme otros con más dificultades. También está Brojito, el más chiquito. Su mamá o alguien le mordió la cara, quedó desfigurado, no puede respirar. Lo operaron, pero no quedó bien. Hay que medicarlo todas las semanas y estar encima. Nadie lo iba a adoptar. En el refugio no se lo podía controlar, se le va la mucosidad a los pulmones, puede morir. Por eso me lo traje. Es un indio”, señala con ternura.

Para Andrea, sus animales lo son todo. “Ellos son mis niños. Duermen todos adentro, la mitad en los sillones, otros en las camas. Son la alegría de nuestras vidas. Mi marido trabaja afuera, pero cuando llega me dice: ‘No sabés lo que extraño a las niñas, a las perritas’. Porque vienen, le hacen cariño, están con él. Más allá de los nietos, es un amor totalmente distinto. Nuestro amor por ellos es de siempre, de siempre”.

La oveja domesticada que nunca apareció

En 2023, la historia de Andrea cobró notoriedad cuando compró una oveja que había quedado huérfana en un puesto alejado de Mendoza. La criaron como a una mascota: domesticada, juguetona, y con una fuerte conexión con la familia. Poco después, fue robada.

La habían bautizado “Chijiro”, en alusión a la niña protagonista de una película japonesa, y se crió casi como un perro: jugaba, dormía en la cama y, cuando era bebé, tomaba mamadera con leche para perros.

oveja perdida.jpg "Chijiro" era la oveja de la familia de Andrea, pero desapareció en 2023. "Ofrecimos recompensa, pero nunca la devolvieron", recordó. Gentileza

Una mañana, inesperadamente, desapareció del terreno donde solía pasar horas junto a los perros que la familia había rescatado de la calle.

“Empezamos a buscar. Pensamos que se había desorientado y salimos por todas partes, pero nada... La zona donde vivo es transitada, mucha gente la conoce y la identifica, pero nadie vio nada. Tenemos miedo de que la hayan robado para comer, y queremos advertir que eso no es conveniente, porque la oveja estaba atravesando un proceso infeccioso y tomaba una medicación muy fuerte”, explicó Andrea en su momento.

Por eso, la familia decidió ofrecer una recompensa de 30.000 pesos —una suma nada despreciable hace dos años— a quien brindara algún dato o devolviera a la oveja. “Era un animal muy mañoso, travieso y acostumbrado a estar en familia”, recordaron.

El amor que Andrea, su esposo e hijos sienten por los animales es tan profundo que ella destina gran parte de su tiempo no solo a sus propias mascotas, sino también a los 200 perros del refugio “Ángeles de Cuatro Patas”, en Godoy Cruz, adonde acude tres veces por semana. “Voy en mi propio auto, porque siempre tengo que hacer alguna escapada con alguno a la veterinaria. El refugio tiene miles de necesidades. Por supuesto, mi tarea es voluntaria”, señaló.

Lo cierto es que, pese a la intensa búsqueda y los anuncios de recompensa, la oveja nunca apareció. Un final que Andrea aún recuerda con tristeza.