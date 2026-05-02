Con la primera IG del mundo, Mendoza va por su Ruta del Orégano para atraer al turismo

Después de 3 años de mejora de la productividad y características organolépticas (aroma, color y sabor), finalmente por la Resolución 28/25 la Secretaría de Agricultura de la Nación le otorgó al producto que se cultiva en Mendoza su propia IG.

20260430_122620 En la Sociedad Rural del Valle de Uco, funcionarios nacionales y provinciales entregaron los primeros certificados de uso de la IG a los productores de orégano de San Carlos

Orégano de San Carlos, primero del mundo con IG

Fue luego de que la Sociedad Rural del Valle de Uco pidiera "la protección y derecho de uso" de la Indicación Geográfica del orégano regional. Acostumbrados a las IGs del vino, el producto se convirtió en el primero del mundo con ese sello.

Con 1.200 hectáreas, hay 5 empresas habilitadas a usar la etiqueta. Junto a los beneficios para la salud del orégano, para el coordinador del proceso, Alfredo Baroni "la IG certifica calidad y origen de un producto típico, su trazabilidad asegurada y homogeneidad en sus características, como la intensidad aromática. Abre una puerta al mundo".

¿Cuál es la principal ventaja? El valor agregado comercial de una IG. "Si tenes en cuenta lo que pasó con el aceite de oliva, es posible que el precio se eleve hasta 70%. Es el diferencial que el consumidor está dispuesto a pagar", precisó Baroni.

¿Con qué es comparable? Con el que lograron con el tiempo otros productos que, sea con IG o con DOC (Denominación de Origen Controlada), o se identifican con regiones como el queso roquefort o el jamón ibérico, por nombrar ejemplos.

La Ruta del Orégano: próxima parada

Aún hay cuentas pendientes. El mercado interno no se autoabastece y depende de la importación, y al mismo tiempo el producto, demandado por la gastronomía, se exporta desde Mendoza principalmente a Brasil y algunos países de Europa.

Por eso de arranque, dicen quienes conocen el negocio, que el orégano se venda al mundo envasado con la leyenda "IG San Carlos" ya es una ventaja competitiva con el de Italia, su principal competidor.

Ahora bien, en tiempos de diversificación de la matriz productiva, el otro filón a explotar es el turístico.

Tras asegurar que "se trata de un reconocimiento que nos pone en el mapa de las cocinas del mundo", la titular del Emetur (Ente Mendoza Turismo), Gabriela Testa consideró que "el reto ahora es trabajar en nuestra propia Ruta del Orégano".

Para la funcionaria "hay algo maravilloso por contar, que son los 25 años de historia de los productores hasta llegar a certificar las características de su orégano, el primero con IG propia que lo va a identificar en el mundo".

La base del diseño de la futura Ruta toma en cuenta el camino de las 5 empresas para "pegar el salto" de producir orégano a granel, hasta desarrollar sus propias marcas y fraccionar "oréganos de primera calidad, de los mejores del mundo".

Con esa meta, desde el Gobierno asumen que resta trabajar junto al municipio en la mejora de la infraestructura vial y la señalética, claves para sustentar un nuevo producto turístico, al estilo de lo que se hizo en su momento con Caminos del Vino.