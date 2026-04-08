Minería en Mendoza: el desafío de estar listos y el rol clave de PSJ

guillermo pensando mineria camem Guillermo Pensado, titular de CAMEM. Foto: Prensa CAMEM

Para aprovechar esa oportunidad, el desafío es que las empresas alcancen un nivel de competitividad regional. Hoy conviven firmas con décadas de experiencia -que trabajan en Argentina, Chile y Perú- con otras que recién comienzan a insertarse en el sector.

“Parte del trabajo de la Cámara es ayudarlas a entender que es una actividad muy exigente en lo tecnológico, en el conocimiento y en las buenas prácticas sociales y ambientales”, explicó Pensado.

El objetivo, agregó, va más allá de la extracción: “No estamos pensando en desarrollar una minería solo para producir minerales, sino para generar un encadenamiento de sectores económicos que se beneficien directa o indirectamente”.

empresarios mineria camem El sector minero mendocino está trabajando para cambiar la imagen de la provincia y favorecer la llegada de inversiones. Foto: Prensa CAMEM

La minería de Mendoza, en etapa de preparación

Mientras en San Juan ya hay varios proyectos de escala mundial en condiciones de avanzar hacia la construcción, en Mendoza apenas hay uno -PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata- y de menor escala.

En ese contexto, la prioridad de la industria mendocina es avanzar en la exploración y, fundamentalmente, en la preparación que requiere la actividad: infraestructura, capacitación del recurso humano y condiciones para atraer inversiones.

mineria kobrea malargue el perdido Exploración minera de Kobrea en Malargüe.

PSJ Cobre Mendocino como proyecto testigo

“Para que Argentina se posicione como un productor de cobre a nivel mundial, hace falta descubrir grandes proyectos. Y para eso es clave incentivar la exploración”, planteó Pensado.

En ese escenario, Mendoza busca generar proyectos viables en construcción. “El foco es ayudar a PSJ a que sea un ejemplo modelo de desarrollo y, a partir de ahí, descubrir nuevos depósitos que sabemos que existen por nuestro potencial geológico”, sostuvo.

mineria psj cobre mendocino san jorge PSJ Cobre Mendocino, el proyecto clave que mira el sector minero de Mendoza.

Malargüe y el largo plazo

Parte de ese potencial se concentra en Malargüe, donde la empresa Kobrea avanza con perforaciones, mientras otras realizan tareas de mapeo, muestreo y estudios geofísicos.

“El proceso no es de un día para el otro. Estamos trabajando sobre tierra muy fértil, pero todavía verde. Pasar de la prospección a la perforación implica un salto económico fuerte y requiere generar confianza en los inversores”, explicó.

Y concluyó: “Es un proceso que ocurre en todo el mundo, pero en Mendoza puede ser más lento porque los inversores todavía están tomando el riesgo de venir a una provincia que durante años fue catalogada como antiminera”.

Así, la minería mendocina transita una etapa de transición, con expectativas en alza y el desafío no solo de atraer inversiones, sino llegar con empresas mineras preparadas para cuando el desarrollo finalmente se active.