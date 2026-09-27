Milei descartó la recesión y cuestionó los indicadores económicos

Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal

Aseguró que el país transita una reasignación interna de recursos junto con transformaciones en las dinámicas de consumo. Asimismo, remarcó que actualmente se registran niveles máximos históricos en consumo, producto bruto interno y exportaciones locales.

El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo

Javier Milei criticó el uso de métricas desestacionalizadas para medir el desempeño productivo en un contexto de cambios estructurales.

El impacto de los informes de inversión y la recesión económica

El debate en torno a una eventual recesión económica tomó fuerza tras la difusión de proyecciones elaboradas por entidades financieras internacionales. En un informe reciente, la firma JP Morgan ajustó a la baja sus estimaciones y estimó un crecimiento del 1,5% para el año 2026.

La consultora privada calculó una caída anualizada cercana al 4% durante el tercer trimestre, lo que equivale a un retroceso del 1% frente al período previo. Esta cifra se sumó a la contracción del 0,6% informada previamente por organismos oficiales en el segundo trimestre.

Si bien técnicamente se requieren dos trimestres consecutivos en terreno negativo para confirmar la contracción formal, todavía resta conocer la información estadística oficial correspondiente a los meses de agosto y septiembre.

Proyecciones financieras frente al debate por la recesión económica

Pese a los reportes de mercado que sugieren un posible escenario de recesión económica, el mandatario nacional mantuvo su postura optimista y ratificó sus metas de crecimiento continuo. «Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de expansión», enfatizó durante la entrevista.

En materia fiscal y de financiamiento, el mandatario aseveró que el sector público nacional tiene compromisos financieros cubiertos hasta el año 2027. También remarcó que existen importantes desembolsos de capital pendientes de ejecución en diversas industrias.

Finalmente, restó trascendencia a los pronósticos negativos formulados por analistas privados y ratificó el rumbo adoptado por el gobierno nacional para los próximos años de gestión.