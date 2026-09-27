El presidente Javier Milei descartó que la Argentina esté atravesando una recesión económica y cuestionó los indicadores que muestran una pérdida de dinamismo en la actividad general.
Milei descartó la recesión y cuestionó los indicadores económicos
El presidente Javier Milei negó que la economía atraviese una caída, dijo que hay desaceleración y cuestionó las mediciones oficiales sobre la actividad
Durante un reportaje en LN+, defendió el programa económico, aseguró que los datos habituales no reflejan la realidad y ratificó sus proyecciones de expansión para todo el período de gestión.
Cuestionamientos del Presidente a la recesión económica
Uno de los ejes centrales planteados por el mandatario estuvo enfocado en la metodología utilizada para medir el desempeño productivo. En ese sentido, criticó las lecturas tradicionales sobre una recesión económica y apuntó contra el uso de la métrica desestacionalizada.
Aseguró que el país transita una reasignación interna de recursos junto con transformaciones en las dinámicas de consumo. Asimismo, remarcó que actualmente se registran niveles máximos históricos en consumo, producto bruto interno y exportaciones locales.
El impacto de los informes de inversión y la recesión económica
El debate en torno a una eventual recesión económica tomó fuerza tras la difusión de proyecciones elaboradas por entidades financieras internacionales. En un informe reciente, la firma JP Morgan ajustó a la baja sus estimaciones y estimó un crecimiento del 1,5% para el año 2026.
La consultora privada calculó una caída anualizada cercana al 4% durante el tercer trimestre, lo que equivale a un retroceso del 1% frente al período previo. Esta cifra se sumó a la contracción del 0,6% informada previamente por organismos oficiales en el segundo trimestre.
Si bien técnicamente se requieren dos trimestres consecutivos en terreno negativo para confirmar la contracción formal, todavía resta conocer la información estadística oficial correspondiente a los meses de agosto y septiembre.
Proyecciones financieras frente al debate por la recesión económica
Pese a los reportes de mercado que sugieren un posible escenario de recesión económica, el mandatario nacional mantuvo su postura optimista y ratificó sus metas de crecimiento continuo. «Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de expansión», enfatizó durante la entrevista.
En materia fiscal y de financiamiento, el mandatario aseveró que el sector público nacional tiene compromisos financieros cubiertos hasta el año 2027. También remarcó que existen importantes desembolsos de capital pendientes de ejecución en diversas industrias.
Finalmente, restó trascendencia a los pronósticos negativos formulados por analistas privados y ratificó el rumbo adoptado por el gobierno nacional para los próximos años de gestión.
En pocas palabras
- Milei niega recesión: el Presidente cuestionó los indicadores económicos oficiales que señalan una caída en la actividad.
- Metodología en debate: el mandatario criticó el uso de métricas desestacionalizadas para medir el desempeño productivo en un contexto de cambios estructurales.
- Visión optimista: Milei ratificó proyecciones de expansión económica y aseguró tener los compromisos financieros cubiertos hasta 2027.