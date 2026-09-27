Expropiación de Aerolíneas Argentinas: Estados Unidos habilitó a fondos buitres a avanzar con embargos

El fallo reabre la disputa por la compensación económica a antiguos accionistas.

El origen del conflicto legal por Aerolíneas Argentinas

El expediente judicial arrancó en 2008, cuando la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral afectó al grupo español Marsans. Los expropietarios recurrieron al tribunal arbitral del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial.

En 2017, la entidad internacional falló contra el país por un monto superior a los U$S 320 millones, más intereses. Tras rechazarse el pedido de nulidad en 2019, la obligación quedó firme y ejecutiva.

Posteriormente, los derechos de cobro fueron traspasados hasta recaer en Titan Consortium, firma que en 2021 acudió a tribunales norteamericanos para conseguir el reconocimiento judicial formal del laudo.

En diciembre de 2024, la magistratura fijó la cifra definitiva en U$S 390.907.155,55 más acrecentamientos. Pese a los cuestionamientos por la supuesta caducidad, los magistrados determinaron un plazo de prescripción de 12 años y rechazaron los tres que pretendía el gobierno nacional.

Los activos susceptibles de ejecución por la causa de Aerolíneas Argentinas

Con el fallo de la jueza Jia Cobb, el demandante puede formalizar peticiones de embargo sobre propiedades nacionales radicadas en suelo estadounidense desde finales de septiembre.

Dentro de los bienes en análisis, consultores en litigios internacionales señalan las aeronaves que integren el patrimonio de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, gran parte de la flota opera bajo la modalidad de alquiler con opción de compra, figura que las exime de eventuales ejecuciones.

El trámite debe respetar además los tratados de inmunidad soberana que protegen a los Estados frente a embargos judiciales en jurisdicciones extranjeras.

De forma complementaria, el proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por la administración central reserva una partida de U$S 1.100 millones para saldar sentencias definitivas ante organismos como el Ciadi.

Este revés judicial complejiza el escenario financiero externo y marca una etapa decisiva en la cobranza de indemnizaciones por la estatización de Aerolíneas Argentinas que en los últimos meses viene renovando su flota.