Si vivís en Formosa, te contamos qué significa y cuál es la historia de su escudo provincial

A mediados del siglo XX luego de que el gobierno nacional provincializara el territorio, indudablemente había que tener un nuevo escudo. Para elegirlo, la Cámara de los Diputados convocó un concurso cuyas bases o "reglas" fueron difundidas por todo el país e, incluso, en el extranjero.

Allí 131 personas presentaron 170 diseños, entre los que se elegiría el que mejor representara los valores de la provincia. El ganador fue Juan Enrique Bejarano, de Paraná y estudiante de arquitectura. Finalmente, el 29 de junio de 1959, su creación fue nombrada Escudo Oficial de la Provincia de Formosa por Ley N.º 69.

Qué representa el escudo y qué significa cada elemento

El 29 de junio es el día del escudo de la provincia de Formosa.

El escudo de Formosa está dividido en dos partes: la parte superior es de color azul con un centro de capullo de algodón siendo símbolo del porvenir productivo e industrial. El capullo además, cuenta con nueve estrellas que representan cada uno de los departamentos provinciales.

La parte inferior cuenta con dos manos entrelazadas que simbolizan la unión de todos los hijos. Hacia arriba se nota la presencia de un sol naciente que representa la nueva provincia y en su base dos ramas de laurel aparecen para remitir a la gloria pasada y futura.