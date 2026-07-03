Si vivís en Formosa, te contamos qué significa y cuál es la historia de su escudo provincial

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia de Formosa y su escudo.
El camino histórico que formó al escudo de Formosa
El escudo de la provincia argentina Formosa refleja a simple vista un emblema identificativo. Su historia comienza durante una época donde la provincia era denominada Territorio Nacional de Formosa y donde existieron dos insignias diferentes para representarla.
A mediados del siglo XX luego de que el gobierno nacional provincializara el territorio, indudablemente había que tener un nuevo escudo. Para elegirlo, la Cámara de los Diputados convocó un concurso cuyas bases o "reglas" fueron difundidas por todo el país e, incluso, en el extranjero.
Allí 131 personas presentaron 170 diseños, entre los que se elegiría el que mejor representara los valores de la provincia. El ganador fue Juan Enrique Bejarano, de Paraná y estudiante de arquitectura. Finalmente, el 29 de junio de 1959, su creación fue nombrada Escudo Oficial de la Provincia de Formosa por Ley N.º 69.
Qué representa el escudo y qué significa cada elemento
El escudo de Formosa está dividido en dos partes: la parte superior es de color azul con un centro de capullo de algodón siendo símbolo del porvenir productivo e industrial. El capullo además, cuenta con nueve estrellas que representan cada uno de los departamentos provinciales.
La parte inferior cuenta con dos manos entrelazadas que simbolizan la unión de todos los hijos. Hacia arriba se nota la presencia de un sol naciente que representa la nueva provincia y en su base dos ramas de laurel aparecen para remitir a la gloria pasada y futura.