Un trágico accidente ocurrió en la autopista Panamericana, cuando un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión. El fatal accidente tuvo lugar minutos antes de las 9 en el ramal Pilar, a la altura del kilómetro 51, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Terrible accidente: un motociclista murió al chocar contra un camión
El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 51 del ramal Pilar. El tránsito estuvo severamente afectado con desvíos hacia la colectora mientras se realizaban las pericias.
Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a una motocicleta y a un vehículo de carga de gran porte. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció de manera inmediata en el lugar de los hechos.
Cómo fue el operativo
A raíz del siniestro, el personal de la policía y los servicios de emergencia trabajaron intensamente en el área, lo que obligó a un corte total de la traza principal de la autopista en ese sector. Personal de Seguridad Vial procedió a realizar desvíos hacia la calle colectora, lo que generó importantes demoras y una congestión vehicular que se extendió por varios kilómetros durante gran parte de la mañana.
En el sitio se instaló una carpa sanitaria para que los peritos de la Policía Científica pudieran trabajar en la escena. Los especialistas recolectaron las pruebas necesarias para intentar determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
Caos de tránsito
Debido al operativo por el accidente, los organismos de tránsito solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona de Pilar y evitar el tramo afectado mientras se realizaban las tareas de limpieza de la calzada.
La causa quedó bajo investigación judicial, centrada en esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este lamentable suceso en una de las arterias más transitadas de la provincia.