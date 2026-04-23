Terrible accidente: un motociclista murió al chocar contra un camión

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a una motocicleta y a un vehículo de carga de gran porte. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció de manera inmediata en el lugar de los hechos.

accidente (2) Hubo corte de tránsito en la Panamericana por el accidente.

Cómo fue el operativo

A raíz del siniestro, el personal de la policía y los servicios de emergencia trabajaron intensamente en el área, lo que obligó a un corte total de la traza principal de la autopista en ese sector. Personal de Seguridad Vial procedió a realizar desvíos hacia la calle colectora, lo que generó importantes demoras y una congestión vehicular que se extendió por varios kilómetros durante gran parte de la mañana.