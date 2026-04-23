Una camioneta terminó incrustada en una concesionaria y un motociclista volando por el aire en un tremendo accidente

Una camioneta Renault Duster que circulaba por el barrio porteño de Floresta quedó incrustada dentro de una concesionaria de motos tras ser embestida por una moto que cruzó con el semáforo en rojo en la mañana de este jueves. El siniestro ocurrió en la esquina de Carrasco y Avenida Juan B. Justo.

El motociclista, que circulaba por la avenida, no frenó la marcha pese a que el semáforo estaba en rojo, por lo que embistió a la Duster que circulaba por Carrasco.