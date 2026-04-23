Nadie sabe cómo, pero no hubo que lamentar víctimas fatales en este accidente, aunque sí daños materiales. Un semáforo en rojo, un conductor imprudente y mucha suerte fueron los factores que llevaron a que una camioneta terminara dentro de una concesionaria y un motociclista volando por el aire.
Una camioneta terminó incrustada en una concesionaria y un motociclista volando por el aire en un tremendo accidente
Una camioneta y una moto fueron los vehículos que formaron parte de un accidente que inició por una imprudencia
Una camioneta Renault Duster que circulaba por el barrio porteño de Floresta quedó incrustada dentro de una concesionaria de motos tras ser embestida por una moto que cruzó con el semáforo en rojo en la mañana de este jueves. El siniestro ocurrió en la esquina de Carrasco y Avenida Juan B. Justo.
El motociclista, que circulaba por la avenida, no frenó la marcha pese a que el semáforo estaba en rojo, por lo que embistió a la Duster que circulaba por Carrasco.
De esta manera, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y terminó incrustado dentro de una concesionaria, mientras que el motociclista salió suspendido y cayó en el asfalto.
El SAME acudió al lugar y trasladó al moticilista de urgencia al Hospital Velez Sarsfield. Por el hecho se tuvo que cortar el tránsito en Avenida Juan B. Justo, entre Moctezuma y Carrasco.