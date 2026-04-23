Hicieron 28 allanamientos para encontrar a los intengrantes de una banda de falsos policías

allanamientos guaymallén 3 La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo presente en los allanamientos realizados en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Mercedes Rus detalló que 5 de las principales personas que fueron a buscar ya fueron detenidas, "esto habla del éxito del operativo y que no hubo filtraciones ya que tuvimos mucho cuidado y cautela con la información".

Allanamientos, detenidos y secuestros

Además, la ministra indicó que por el momento 12 personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la Justicia. También secuestraron 1 kilo de cocaína y frascos de marihuana, por lo que se le dio intervención a la Justicia Federal.

Rus indicó también que esta banda de delincuentes es investigada desde mayo del año pasado y que funciona con integrantes fijos, pero otros van rotando, pero todos son buscados por los delitos cometidos.

allanamientos guaymallén 4 En los allanamientos detuvieron a 12 delincuentes, 5 de ellos líderes de una banda de falsos policías. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Estos allanamientos se realizaron con presencia de un fiscal y un juez en el lugar, especialmente en la base que se apostó en el Centro Cultural Le Parc, en Guaymallén, para dar garantía a todo el procedimiento y autorizar mediadas inmediatas en caso de ser necesarias.