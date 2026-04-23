Doce sospechosos fueron detenidos en 28 allanamientos que se hicieron desde la madrugada de este jueves en varias zonas de Guaymallén y otros sectores del Gran Mendoza. Los pesquisas tratan de desbaratar una banda de falsos policías dedicada a entraderas, escruches y robo de vehículos. También secuestraron drogas y otros elementos.
Hicieron 28 allanamientos para encontrar a los intengrantes de una banda de falsos policías
Los allanamientos se hicieron simultáneamente en varias zonas de Guaymallén y otras comunas en busca de un grupo de delincuentes organizados. Hay 12 detenidos
Encabezados por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, los allanamientos se realizaron en puntos claves, incluso en el barrio privado Sol Andino II, de Guaymallén donde vivía uno de los presuntos líderes de esta banda de delincuentes. Se trata del hijo de una jueza, quien quedó detenido.
La funcionaria dijo a radio Nihuil: "Este líder tenía cierta logística dedicada a cometer este tipo de robos", en los cuales los delincuentes simulaban ser policías para ingresar a las casas y engañaban a las víctimas para cometer el delito.
Mercedes Rus detalló que 5 de las principales personas que fueron a buscar ya fueron detenidas, "esto habla del éxito del operativo y que no hubo filtraciones ya que tuvimos mucho cuidado y cautela con la información".
Allanamientos, detenidos y secuestros
Además, la ministra indicó que por el momento 12 personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la Justicia. También secuestraron 1 kilo de cocaína y frascos de marihuana, por lo que se le dio intervención a la Justicia Federal.
Rus indicó también que esta banda de delincuentes es investigada desde mayo del año pasado y que funciona con integrantes fijos, pero otros van rotando, pero todos son buscados por los delitos cometidos.
Estos allanamientos se realizaron con presencia de un fiscal y un juez en el lugar, especialmente en la base que se apostó en el Centro Cultural Le Parc, en Guaymallén, para dar garantía a todo el procedimiento y autorizar mediadas inmediatas en caso de ser necesarias.