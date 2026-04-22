El Colegio de Abogados de Mendoza definió este miércoles su conducción para los próximos dos años. Alejandra Lanci, candidata de la lista oficialista, “Abogacía Independiente y Activa”, fue electa como nueva presidenta de la institución en la Primera Circunscripción Judicial.
Alejandra Lanci es la nueva presidente del Colegio de Abogados de Mendoza
Lanci presidirá la institución los próximos dos años. Su lista logró el 62% de los votos con un triunfo contundente sobre la lista opositora de Alejandro Poquet
Con una trayectoria en la Asesoría de Gobierno -dependiente del Poder Ejecutivo-, Lanci encabezó una propuesta que se impuso sobre la lista opositora liderada por el penalista y exsubsecretario de Justicia Alejandro Poquet. El resultado fue contundente: 62% frente a 38%.
La elección trascendió la renovación de autoridades y puso en juego el peso de la institución en el Consejo de la Magistratura, órgano clave del sistema judicial provincial encargado de la selección, evaluación y eventual remoción de jueces. Al momento de los comicios, la representación de la Primera Circunscripción estaba en manos de Pablo Teixidor, quien había asumido en marzo de 2025 por un período de dos años. Con este resultado, el oficialismo provincial consolidó su influencia en uno de los espacios más sensibles, eje de cuestionamientos por parte de la oposición nucleada en “Alternativa Profesional Autónoma (APA)”.
La fórmula ganadora se completó con Claudio Tejada como vicepresidente, con vínculos en el sector asegurador, y la abogada laboralista María Ángeles De Blasis como primera vocal titular. La Lista 1 también se quedó con el control del Tribunal de Ética y Disciplina, donde obtuvo el 58% de los votos frente al 42% de la oposición. Este organismo es clave para el ejercicio profesional, ya que interviene en sanciones y en la eventual suspensión o quita de matrículas.
El nuevo Directorio Titular se completó con Osvaldo Pritz, Valentina Lopresti, Franco Maraviglia y Blanca Mangione.
Por su parte, el Tribunal de Ética y Disciplina quedó integrado por once miembros titulares: Sebastián Sosa, Natalia Vallina, José Luis Victoria, Federica Surballe, Pablo De Rosas, Milagros Berti García, Juan Ignacio Petra, Susana Pasten, Federico Perinetti, Marcia Arcajo y Matías Pereyra.
En tanto, la lista opositora APA obtuvo representación minoritaria con tres lugares en cada órgano. En el Directorio ingresaron Gustavo Gaido, Jéssica Nicastro y Leandro Rodríguez Pons.