Alejandra Lanci es la nueva presidente del Colegio de Abogados de Mendoza

Con una trayectoria en la Asesoría de Gobierno -dependiente del Poder Ejecutivo-, Lanci encabezó una propuesta que se impuso sobre la lista opositora liderada por el penalista y exsubsecretario de Justicia Alejandro Poquet. El resultado fue contundente: 62% frente a 38%.

La elección trascendió la renovación de autoridades y puso en juego el peso de la institución en el Consejo de la Magistratura, órgano clave del sistema judicial provincial encargado de la selección, evaluación y eventual remoción de jueces. Al momento de los comicios, la representación de la Primera Circunscripción estaba en manos de Pablo Teixidor, quien había asumido en marzo de 2025 por un período de dos años. Con este resultado, el oficialismo provincial consolidó su influencia en uno de los espacios más sensibles, eje de cuestionamientos por parte de la oposición nucleada en “Alternativa Profesional Autónoma (APA)”.