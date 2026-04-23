Imágenes impactantes: dos trenes chocaron de frente, hay al menos 20 heridos y 4 en estado crítico

trenes dinamarca El choque de trenes fue frontal y dejó al menos 20 heridos, 4 de ellos en estado crítico. Foto: Reuters

Qué se sabe del choque frontal de trenes que dejó 4 personas en estado crítico en Dinamarca

Desde la policía local informaron a través de sus canales oficiales que el accidente es de extrema gravedad, aunque todavía mantienen cautela sobre la cifra total de afectados y la identidad de las víctimas dado de que los trabajos continúan.

trenes dinamarca 2 Las autoridades danesas aún no pueden determinar la cantidad total de heridos por la magnitud del impacto. Foto: Reuters

Por estas horas, los equipos técnicos de la zona permanecen en las vías de trenes realizando las pericias necesarias para entender cómo dos formaciones terminaron colisionando de frente, según consigna Noticias Argentinas.

trenes dinamarca 3 La jusiticia danesa investiga qué pasó para que dos formaciones impacten de frente. Foto: Reuters

Se espera que los trabajos de análisis se extiendan durante varios días, mientras los heridos pelean por su vida en los hospitales cercanos.