Una verdadera madrugada de terror se vivió este jueves en las afueras de Copenhague, Dinamarca, tras un violento choque frontal entre dos trenes que mantiene en vilo a todo el país. Hay al menos 20 heridos y 4 en estado de gravedad tras el fuerte impacto.
Imágenes impactantes: dos trenes chocaron de frente, hay al menos 20 heridos y 4 en estado crítico
Un choque frontral entre trenes causó conmoción mientras las autoridades investigan qué sucedió y cuál es el número total de afectados
El accidente entre trenes tuvo lugar en el tramo que une las localidades de Hillerød y Kagerup, aproximadamente a unos 40 kilómetros de la capital danesa, y tal cual remarcan losmedios internacionales, dejó como saldo principal cuatro personas en estado crítico.
Según confirmaron las autoridades, el impacto fue de tal magnitud que activó un operativo de rescate inmediato con una fuerte presencia de patrulleros y ambulancias en la zona.
Qué se sabe del choque frontal de trenes que dejó 4 personas en estado crítico en Dinamarca
Desde la policía local informaron a través de sus canales oficiales que el accidente es de extrema gravedad, aunque todavía mantienen cautela sobre la cifra total de afectados y la identidad de las víctimas dado de que los trabajos continúan.
Por estas horas, los equipos técnicos de la zona permanecen en las vías de trenes realizando las pericias necesarias para entender cómo dos formaciones terminaron colisionando de frente, según consigna Noticias Argentinas.
Se espera que los trabajos de análisis se extiendan durante varios días, mientras los heridos pelean por su vida en los hospitales cercanos.